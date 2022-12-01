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Shakira ve Pique dava için hazır! Mahkemeye bakın nasıl geldiler

01.12.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pique'nin, Shakira'yı aldatmasıyla biten 12 yıllık ilişki sonrasında ikili davalık oldu. Shakira ve İspanyol futbolcu Gerard Pique ayrılık davası ve çocuklarının velayeti için mahkemede görüntülendi.

Shakira ve Pique dava için hazır! Mahkemeye bakın nasıl geldiler

12 yıldır birlikte olan Shakira ve Pique ilişkisi bir anda bitti. Tüm dünyanın gözde çifti aldatma skandalıyla gündeme geldi.

İki çocuğu olan çift velayet davasında karşı karşıya geldi. İspanya basını tarafından ortaya atılan bazı iddialar, mahkeme sürecinin oldukça zor olacağına işaret ediyor.

AA-20221201-29607052-29607051-PIQUE_VE_SHAKIRA_COCUKLARININ_VELAYETI_ICIN_MAHKEMEDE

Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve İspanyol futbolcu Gerard Pique ayrılık davası ve çocuklarının velayeti için İspanya'nın Barselona kentindeki 18. Asliye ve Aile Mahkemesi'ne geldi.

AA-20221201-29607052-29607045-PIQUE_VE_SHAKIRA_COCUKLARININ_VELAYETI_ICIN_MAHKEMEDE

İkili mahkemeye ayrı ayrı gelirken bir açıklamada ise bulunmadı. (AA)

AA-20221201-29607052-29607042-PIQUE_VE_SHAKIRA_COCUKLARININ_VELAYETI_ICIN_MAHKEMEDE

AA-20221201-29607052-29607044-PIQUE_VE_SHAKIRA_COCUKLARININ_VELAYETI_ICIN_MAHKEMEDE

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