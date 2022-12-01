Shakira ve Pique dava için hazır! Mahkemeye bakın nasıl geldiler

12 yıldır birlikte olan Shakira ve Pique ilişkisi bir anda bitti. Tüm dünyanın gözde çifti aldatma skandalıyla gündeme geldi.

İki çocuğu olan çift velayet davasında karşı karşıya geldi. İspanya basını tarafından ortaya atılan bazı iddialar, mahkeme sürecinin oldukça zor olacağına işaret ediyor.

Kolombiyalı şarkıcı Shakira ve İspanyol futbolcu Gerard Pique ayrılık davası ve çocuklarının velayeti için İspanya'nın Barselona kentindeki 18. Asliye ve Aile Mahkemesi'ne geldi.

İkili mahkemeye ayrı ayrı gelirken bir açıklamada ise bulunmadı. (AA)





