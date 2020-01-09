MAGAZİN
  4. Bu hafta 10 film vizyona girecek

Bu hafta 10 film vizyona girecek

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

Kristen Stewart ve T.J. Miller ve Vincent Cassel'in başrollerinde yer aldığı "Derin Sular", gerilim tutkunlarının ilgisini çekmeye aday - Idris Elba, Taylor Swift ve Jennifer Hudson'ın rol aldığı müzikal film "Cats", Tom Hooper imzasıyla beyaz perdede yer alacak - Hümeyra, Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'nin oynadığı "Biz Böyleyiz", yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

Kristen Stewart, John Gallagher Jr., T.J. Miller, Vincent Cassel, Jessica Henwick, Mamoudou Athie ve Gunner Wright'ın başrollerinde yer aldığı "Derin Sular", izleyici ile buluşacak.

Brian Duffield ve Adam Cozad'ın senaryosunu kaleme aldığı film; büyük bir deprem sonrası okyanusun binlerce metre derinliğinde bulunan yeraltı laboratuvarında mahsur kalan ve hayatta kalmaya çalışırken yeni keşfettikleri tehditlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup su altı araştırmacısının hikayesini anlatıyor.

- "Cats"

Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, Rebel Wilson, Judi Dench, Ray Winstone ve Jennifer Hudson'ın rol aldığı müzikal film "Cats"in yönetmen koltuğunda Tom Hooper oturuyor.

Andrew Lloyd Webber'in müzikal tiyatrosunu sinema filmine dönüştüren Oscar ödüllü yönetmen Tom Hooper; Webber'ın ikonik müziklerinin ve Tony ödüllü koreograf Andy Blankenbuehler rehberliğindeki dansçıların yer aldığı özgün bir yapıma imza attı.

Tom Hooper'in, senaryosunu Lee Hall ile birlikte yazdığı film; klasik baleden modern dansa, hip-hop'tan caza, sokak danslarından step dansına kadar çeşitli danslarla müzikal türüne farklı bir bakış sunuyor.

- "Bıçaklar Çekildi"

Rian Johnson'ın yazıp yönettiği "Bıçaklar Çekildi", birbirleriyle iyi geçinemeyen bir aileyi çekip çeviren, yazdığı çok satan polisiye kitaplarla varlık içinde bir hayat süren Harlan Thrombey'nin ölümü sonrası, her biri ayrı gizemler taşıyan aile üyelerini sorguya çeken iki dedektifin soruşturmasını odağına alıyor.

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip filmin başrollerinde Daniel Craig'ın yanı sıra Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Christopher Plummer, Katherine Langford ve Jaeden Martell oynuyor.
- "Biz Böyleyiz"

Caner Özyurtlu'nun yazıp yönettiği "Biz Böyleyiz", ellerinde büyüdükleri kadının rahatsızlığı sebebiyle yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor.

Komedi türündeki filmin başrollerinde şarkıcı Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Boran Kuzum rol aldı.

- "Sıfır Bir"

Aynı isimli televizyon dizisinin sinema filmi olan "Sıfır Bir", Adana'yı geride bırakıp yeni bir yaşam için İzmir'e gelen bir grup arkadaşın burada yaşadıkları olayları anlatıyor.

Kadri Beran Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Salih İnci ve Mehmet Elmas yer alıyor.

- "Rem"

Berk Aygül'ün yönetmenliğini yaptığı; Öykü Bozkurt, Cemre Cansaatçı, Sebahat Adalar ve Galip Akın'ın rol aldığı korku filmi "Rem"; geceleri anlam vermediği ataklar geçiren iki gencin yaşadıklarını konu ediniyor.

- "Gamonya: Hayaller Ülkesi"

"Bizim Köyün Şarkısı" ve "Can Dostlar"da imzası bulunan Tuğçe Soysop'un yönettiği "Gamonya: Hayaller Ülkesi", hayal kurmayı unutmuş bir çocuğun, talihsiz bir olay sonrası kendisini fantastik diyar Gamonya'da bulmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

- "Islıkçılar"

Corneliu Porumboiu'nun yazıp yönettiği "Islıkçılar", mafya ile işbirliğinde olan bir iş insanını hapisten kaçırmak için kurgulanan plan gereği Kanarya Adaları'na has ıslık dilini öğrenmek zorunda kalan bir polis memurunun hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Komedi türündeki filmde Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Agusti Villaronga, Cristobal Pinto ve Sabin Tambrea gibi isimler rol aldı.

- "Matthias ve Maxime"

Xavier Dolan imzalı "Matthias et Maxime", çocukluk arkadaşı olan Matthias ve Maxime'in, birbirlerini sorgulamalarına sebep olan bir olay sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

Dram ağırlıklı filmin başrollerinde yönetmen Xavier Dolan'ın yanı sıra Gabriel D'Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier, Antoine Pilon ve Anne Dorval oynuyor.

- "Ajanlar İş Başında"

Troy Quane ve Nick Bruno'nun yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyon filmi "Ajanlar İş Başında"; iyi bir ajan olan Lance Sterling'in, bir görev için kendisinin zıttı ve teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını konu alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanıKocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı
Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bıçaklar Çekildi, Biz Böyleyiz, CATS, derin sular, film, Matthias ve Maxime, sinema,

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Trump göreve çağırmıştı! NATO'dan hamle geldi!

Trump göreve çağırmıştı! NATO'dan hamle geldi!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

İtalya'dan soğuk duş! 'Türkiye tutumunuzu yumuşatın'

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Bizim İçin Şampiyon filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bizim İçin Şampiyon filmi nerede çekildi?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı

Kocan Kadar Konuş konusu, Kocan Kadar Konuş Oyuncuları ve Kocan Kadar Konuş fragmanı

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)

Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi filmi konusu ve oyuncuları! Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi fragmanı (Rogue One: A Star Wars Story)

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla fragman

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filminin oyuncuları kim, konusu ne? Ayla fragman

KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek

KKTC'de 11-12 Ocak'ta Turizm Şurası düzenlenecek

Artvin’de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecek

Artvin’de tarihe tanıklık eden kemer köprü restore edilecek

Sex Education’ın 2. sezonundan yeni fragman

Sex Education'dan bomba gibi video

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.