Bu hafta 10 film vizyona girecek

Andrew Lloyd Webber'in müzikal tiyatrosunu sinema filmine dönüştüren Oscar ödüllü yönetmen Tom Hooper; Webber'ın ikonik müziklerinin ve Tony ödüllü koreograf Andy Blankenbuehler rehberliğindeki dansçıların yer aldığı özgün bir yapıma imza attı.

Brian Duffield ve Adam Cozad'ın senaryosunu kaleme aldığı film; büyük bir deprem sonrası okyanusun binlerce metre derinliğinde bulunan yeraltı laboratuvarında mahsur kalan ve hayatta kalmaya çalışırken yeni keşfettikleri tehditlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup su altı araştırmacısının hikayesini anlatıyor.

Kristen Stewart, John Gallagher Jr., T.J. Miller, Vincent Cassel, Jessica Henwick, Mamoudou Athie ve Gunner Wright'ın başrollerinde yer aldığı "Derin Sular", izleyici ile buluşacak.

Tom Hooper'in, senaryosunu Lee Hall ile birlikte yazdığı film; klasik baleden modern dansa, hip-hop'tan caza, sokak danslarından step dansına kadar çeşitli danslarla müzikal türüne farklı bir bakış sunuyor.

- "Bıçaklar Çekildi"

Rian Johnson'ın yazıp yönettiği "Bıçaklar Çekildi", birbirleriyle iyi geçinemeyen bir aileyi çekip çeviren, yazdığı çok satan polisiye kitaplarla varlık içinde bir hayat süren Harlan Thrombey'nin ölümü sonrası, her biri ayrı gizemler taşıyan aile üyelerini sorguya çeken iki dedektifin soruşturmasını odağına alıyor.

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip filmin başrollerinde Daniel Craig'ın yanı sıra Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Christopher Plummer, Katherine Langford ve Jaeden Martell oynuyor.

- "Biz Böyleyiz"

Caner Özyurtlu'nun yazıp yönettiği "Biz Böyleyiz", ellerinde büyüdükleri kadının rahatsızlığı sebebiyle yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediniyor.