Bu hafta 7 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Umur Turagay'ın yönettiği Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun, Lara Tonka ve Feridun Düzağaç'ın rol aldığı "Güzelliğin Portresi" izleyici ile buluşacak.

Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın senaryosunu kaleme aldığı gerilim türündeki film; aldığı bir haber sonucu zamanında kaçarak uzaklaştığı babasının köşküne eşi ve kızıyla birlikte dönen Nisan'ın, hem geçmişi hem de babasıyla ilgili sır perdesini aralamaya çalışmasını konu ediniyor.

- "Aman Reis Duymasın"

Başrollerinde Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen Kıratlı ve Sevil Akı'nın yer aldığı "Aman Reis Duymasın"ı Onur Tan yönetti.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin tanınan karakterlerden bazılarının bir tatil macerasında izleyicinin karşısına çıkacağı yapımın senaryosu Bahadır Özdener'e ait.

Küçük bir kasabada geçen filmde; başlarına türlü olaylar gelen kahramanların en büyük korkusu, bu olanlardan ailenin reisi Hızır Çakırbeyli'nin haberinin olması.