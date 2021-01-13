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  4. Bu halinden eser kalmadı! İlginç bilimkurgu filmi Bliss gün yüzüne çıktı

Bu halinden eser kalmadı! İlginç bilimkurgu filmi Bliss gün yüzüne çıktı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 13.01.2021 07:53 | Son Güncelleme:
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Amazon'un ilginç bilim kurgu filmi Bliss'ten ilk fragman ve fotoğraflar yayınlandı. Önümüzdeki ay Amazon Prime Video'da seyircilerle buluşacak olan Bliss filminin başrollerini Salma Hayek ve Owen Wilson paylaşıyor.

Amazon Prime Video, ilginç bilimkurgu filmi Bliss’ten ilk fragman ve fotoğrafları yayınladı. Gerçek dünya ve simülasyonların birbirine girdiği Bliss filmi önümüzdeki ay Amazon Prime Video'da seyircilerle buluşacak. Owen Wilson ve Selma Hayek'in başrolünde yer aldığı Bliss filmi ilk fragmanıyla izleyenleri etkilemeyi başardı.

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Bliss, gerçek dünya ve simülasyonun birbirine karıştığı akıl büken türden diyebileceğimiz ilginç bir film olarak dikkat çekiyor. Henüz yeni boşanmış, hayatından ve işinden memnun olmayan Greg isimli bir adam, yaşadıkları dünyanın bir simülasyon olduğunu iddia eden evsiz gizemli bir kadınla tanışınca hayatı bir anda değişiyor. İkilinin kendilerini bulduğu yeni 'mutlu' dünyaları Greg'in eski 'çirkin' dünyasına sızmaya başlayınca fragmanda da görebileceğiniz gibi işler karışıyor.

BLİSS FİLMİ HAKKINDA

Bliss filminin yönetmenliğini Another Earth (2011) ve I Origins (2014) filmlerinden tanıdığımız Mike Cahill üstleniyor. Cahill ayrıca filmin senaryosunu da kaleme almış.

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre Bliss 5 Şubat 2021 tarihinde yayınlanacak.

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