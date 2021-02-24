Bu halini çok özledi! Zoe Saldana, Karayip Korsanlarıyla savaşmaya hazırlanıyor

Bunu unutmuş olabilirsiniz, ancak Zoe Saldana'nın Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti'nde küçük bir rolü var. Saldana devam filmi için geri dönmedi ancak başka bir korsan filmi için başrolü kaptı.

Haklarını Netflix’in satın aldığı 'The Bluff' filminin yönetmen koltuğunda Frank E. Flowers oturuyor. Filmin senaryosunu Joe Ballarini ile yönetmen Frank E. Flowers birlikte kaleme alıyor.

THE BLUFF HAKKINDA

Film, 1800'lü yıllarda Cayman Adaları'nda geçiyor. Zoe Saldana, adası acımasız korsanlar tarafından işgal edildiğinde gizli geçmişi açığa çıkan Karayipli bir kadın olan Ercell’i canlandıracak.

Avengers serisiyle adlarını tüm dünyaya duyuran Russo kardeşler, projenin yapımcıları arasında yer alıyor. Saldana ve Flowers daha önce 2004 draması Haven'da birlikte çalıştılar.

Projenin diğer oyuncuları, çekim ve yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

