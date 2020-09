Jason Statham ve Guy Ritchie iş birliğinde yeni bir film daha geliyor: Five Eyes

Nevi şahsına münhasır yönetmen Guy Ritchie ile aksiyon sinemasının vazgeçilmez ismi Jason Statham Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch ve Revolver filmlerinde birlikte çalıştıktan sonra uzun bir ara vermişlerdi. İkili İsmi Cash Truck olarak belirlenen ve şu sıralarda post prodüksiyon aşamasında olan filmde birlikte çalıştı. Film, 2004 yapımı Le convoyeur’ın yeniden çevrimi. İkilinin hayranları bu filmi sabırsızlıkla beklerken, Statham ve Ritchie yeni film için el sıkıştı bile.

Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch ve Revolver filmlerinde birlikte çalışan Guy Ritchie ve Jason Statham, bir casusluk hikâyesini konu alan Five Eyes adlı yapımda birlikte çalışacak. Guy Ritchie, son olarak bol yıldızlı filmi The Gentlemen ile adından söz ettirmişti. Jason Statham ise Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw’da boy göstermişti.

YENİ BİR CASUSLUK HİKAYESİ: FIVE EYES

Herkes Cash Truck filmini beklerken Ritchie ve Statham’dan gelen yeni film haberi hayranlarını hem şaşırttı hem sevindirdi. The Hollywood Reporter’ın haberine göre, bir casusluk hikâyesini konu alan gerilim türündeki Five Eyes filmi için ekim ayında sete çıkılması planlanıyor.