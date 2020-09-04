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Jason Statham ve Guy Ritchie iş birliğinde yeni bir film daha geliyor: Five Eyes

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Daha önce iki filmde birlikte çalışan Guy Ritchie ve Jason Statham ikilisi son olarak henüz post prodüksiyon aşamasında olan Cash Truck filminde birlikte çalışmıştı. İkili, adı Five Eyes olarak açıklanan bir casusluk hikayesi filmi için yeniden bir araya geliyor.

Jason Statham ve Guy Ritchie iş birliğinde yeni bir film daha geliyor: Five Eyes

İçindekiler

  • YENİ BİR CASUSLUK HİKAYESİ: FIVE EYES
  • JASON STATHAM’LI FIVE EYES KONUSU

Nevi şahsına münhasır yönetmen Guy Ritchie ile aksiyon sinemasının vazgeçilmez ismi Jason Statham Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch ve Revolver filmlerinde birlikte çalıştıktan sonra uzun bir ara vermişlerdi. İkili İsmi Cash Truck olarak belirlenen ve şu sıralarda post prodüksiyon aşamasında olan filmde birlikte çalıştı. Film, 2004 yapımı Le convoyeur’ın yeniden çevrimi. İkilinin hayranları bu filmi sabırsızlıkla beklerken, Statham ve Ritchie yeni film için el sıkıştı bile.

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Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch ve Revolver filmlerinde birlikte çalışan Guy Ritchie ve Jason Statham, bir casusluk hikâyesini konu alan Five Eyes adlı yapımda birlikte çalışacak. Guy Ritchie, son olarak bol yıldızlı filmi The Gentlemen ile adından söz ettirmişti. Jason Statham ise Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw’da boy göstermişti.

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YENİ BİR CASUSLUK HİKAYESİ: FIVE EYES

Herkes Cash Truck filmini beklerken Ritchie ve Statham’dan gelen yeni film haberi hayranlarını hem şaşırttı hem sevindirdi. The Hollywood Reporter’ın haberine göre, bir casusluk hikâyesini konu alan gerilim türündeki Five Eyes filmi için ekim ayında sete çıkılması planlanıyor.

JASON STATHAM’LI FIVE EYES KONUSU

Filmde Jason Statham, Five Eyes ismindeki küresel istihbarat ittifakı tarafından dünyanın düzenini bozmakla tehdit eden ölümcül yeni bir silah teknolojisinin satışını izlemek ve durdurmak için işe alınan MI6 ajanı Orson Fortune’ı canlandırıyor. İsteksiz bir şekilde CIA yüksek teknoloji uzmanıyla çalışmak zorunda kalan Fortune, milyarder silah tüccarının izini sürmek ve onların arasına sızmak için tüm çekiciliğini ve pratik zekasını kullanmak zorunda kalacağı ve bunun için dünyayı dolaşacağı bir göreve çıkmak için yola koyuluyor.

Jason Statham ve Guy Ritchie yeniden bir aradaJason Statham ve Guy Ritchie yeniden bir arada
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