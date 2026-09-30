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Bu iPhone bildiğimiz iPhone'lara hiç benzemiyor! Kamerası bile yok, fiyatı 10 bin doları aşıyor

Caviar, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Duo için Black Edition koleksiyonunu duyurdu. Koleksiyondaki iki özel modelde arka kameralar kaldırılırken ön kameralar donanım düzeyinde devre dışı bırakıldı. Her modelden ise yalnızca 19 adet üretilecek.

Bu iPhone bildiğimiz iPhone'lara hiç benzemiyor! Kamerası bile yok, fiyatı 10 bin doları aşıyor
Enes Çırtlık

Apple cihazlarını lüks malzemelerle yeniden tasarlayan Caviar, Black Edition adlı yeni koleksiyonunu tanıttı. Siyah tasarımların öne çıktığı seride en dikkat çekici değişiklik, bazı modellerin kameralarının kaldırılması oldu.

Supersonic iPhone 18 Pro ve Ultimate iPhone Duo, arka kamera çıkıntılarının yerine havacılık sınıfı titanyumdan üretilmiş düz bir panelle geliyor. Ön kameralar da donanım düzeyinde devre dışı bırakılıyor.

Bu iPhone bildiğimiz iPhone lara hiç benzemiyor! Kamerası bile yok, fiyatı 10 bin doları aşıyor 1

Caviar’a göre bu tasarımlar, kameralı cihazların yasak olduğu güvenlikli kurumsal veya kamu ortamlarında çalışan kullanıcılar için hazırlandı.

Supersonic modelinde yansımaları azaltmak için saten yüzey kullanılıyor. Ultimate iPhone Duo’da ise ışığa göre siyah ve grafit tonları arasında değişen dikey fırçalanmış bir yüzey bulunuyor.

İki modelde de gövdeyle aynı hizada duran siyah Apple logosu yer alıyor.

KAMERALI DÖRT MODEL DAHA VAR

Fotoğraf çekmek isteyenler için koleksiyonda Versus, Titanium, Signature ve Prestige adlı dört seçenek daha var. Bu modeller Apple’ın standart kamera donanımını koruyor.

Fabrika çıkışı cam arka yüzeylerin yerine siyah timsah derisi, görünür titanyum vidalar ve 999 saflıkta altın kaplama gibi malzemeler kullanılıyor. Signature ve Prestige modellerinde ayrıca siyah deri ve metalle kontrast oluşturan V şeklinde altın detaylar bulunuyor. Tasarımlar sade olup, parlak renklerden ziyade çoğunlukla malzemelerin farklı dokularına dayanıyor.

Bu iPhone bildiğimiz iPhone lara hiç benzemiyor! Kamerası bile yok, fiyatı 10 bin doları aşıyor 2

İŞLEMCİ VE BATARYA DEĞİŞMİYOR

Caviar’ın dış tasarım değişiklikleri, temel iPhone modellerinin işlemcisini, bataryasını veya yazılımını değiştirmiyor. Özel modellerdeki fiyat farkı, özel yapım gövdeye ve sınırlı üretime dayanıyor.

KAMERASIZ IPHONE DUO 13.990 DOLAR

Her modelden 19 adet üretilecek koleksiyonda fiyatlar, deri arka yüzeyli Versus iPhone 18 Pro için 10.560 dolardan başlıyor. Kamerasız Supersonic iPhone 18 Pro ise 10.770 dolar fiyatla sunuluyor.

Katlanabilir iPhone Duo seçeneklerinde fiyat, Titanium sürümü için 13.410 dolardan başlıyor. Kamerasız Ultimate iPhone Duo’nun fiyatı ise 13.990 dolar.

Cihazlar, altın kaplama bir hatıra parasıyla birlikte özel kilitlenebilir kutuda teslim ediliyor.

Kaynak: Gizmochina

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iPhone Caviar kamera iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Duo
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