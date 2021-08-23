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  4. Bu kadarı da inanılmaz! Para harcamaktan nefret eden Kate Hashimoto, kıyafetlerini duşta yıkıyor

Bu kadarı da inanılmaz! Para harcamaktan nefret eden Kate Hashimoto, kıyafetlerini duşta yıkıyor

23.08.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para harcamaktan nefret ettiğini ifade eden Kate Hashimoto, üç yıldır çamaşır yıkamadığını ve asla tuvalet kağıdı kullanmadığını itiraf etti. New York’ta yaşayan Hashimoto aylık olarak kendisine bir bütçe belirlediğini ve onun dışına çıkmadığını da söyledi.

Bu kadarı da inanılmaz! Para harcamaktan nefret eden Kate Hashimoto, kıyafetlerini duşta yıkıyor

Herkes tasarruf yapmak için kimi önlemler alır. Ancak Hashimoto, para biriktirme yöntemleriyle herkesi şaşırtmayı başarıyor. Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olarak gösterilen New York’ta yaşayan Hashimoto, hayatındaki her şey için ödeme yapmaktan kaçınmanın bir yolunu bulduğunu söylüyor.

MOBİLYA ALMIYOR

mobilya

Geçim giderleri için ayda sadece 200 dolarlık bütçesi olduğunu vurgulayan Hashimoto, evi için asla mobilya satın almıyor. Bunun yerine eşyalarını çöplerden ve sokaklardan sağlıyor. Mobilya konusunda tasarruf etmekten mutlu olduğunu dile getiren Hashimoto, “Sokağa atılan mobilyaları toplayarak evimi döşedim. Mobilya konusunda birkaç bin dolar tasarruf ettim” dedi. Hashimoto’nun yatağı eski yoga matlarından ve yemek masası ise dergileri üst üste koyduğu bir alandan oluşuyor.

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“SEKİZ YILDIR KIYAFET ALMADIM”

yatak

En son iç çamaşırını 1998 yılında aldığını söyleyen Hashimoto, üç yıldır çamaşır makinesi kullanmadığını ve kıyafetlerini duşta yıkadığını ifade etti. Evinde tuvalet kağıdı bulunmadığını vurgulayan Hashimoto, çamaşırları için benzer bir yöntemi tuvalet ihtiyaçlarında da kullanıyor. Kendisini su ve sabunla duşta yıkamayı tercih ediyor.

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