Bu kadarı da inanılmaz! Para harcamaktan nefret eden Kate Hashimoto, kıyafetlerini duşta yıkıyor

Herkes tasarruf yapmak için kimi önlemler alır. Ancak Hashimoto, para biriktirme yöntemleriyle herkesi şaşırtmayı başarıyor. Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olarak gösterilen New York’ta yaşayan Hashimoto, hayatındaki her şey için ödeme yapmaktan kaçınmanın bir yolunu bulduğunu söylüyor.

MOBİLYA ALMIYOR

Geçim giderleri için ayda sadece 200 dolarlık bütçesi olduğunu vurgulayan Hashimoto, evi için asla mobilya satın almıyor. Bunun yerine eşyalarını çöplerden ve sokaklardan sağlıyor. Mobilya konusunda tasarruf etmekten mutlu olduğunu dile getiren Hashimoto, “Sokağa atılan mobilyaları toplayarak evimi döşedim. Mobilya konusunda birkaç bin dolar tasarruf ettim” dedi. Hashimoto’nun yatağı eski yoga matlarından ve yemek masası ise dergileri üst üste koyduğu bir alandan oluşuyor.

“SEKİZ YILDIR KIYAFET ALMADIM”

En son iç çamaşırını 1998 yılında aldığını söyleyen Hashimoto, üç yıldır çamaşır makinesi kullanmadığını ve kıyafetlerini duşta yıkadığını ifade etti. Evinde tuvalet kağıdı bulunmadığını vurgulayan Hashimoto, çamaşırları için benzer bir yöntemi tuvalet ihtiyaçlarında da kullanıyor. Kendisini su ve sabunla duşta yıkamayı tercih ediyor.



