Böyle tasarruf görülmedi! Kar suyuyla yıkanıyor ve eşinden yemek parası alıyor

Becky Guiles, dünyadaki her şeyin %90 daha ucuz ve hatta bedava alınabileceğini iddia ediyor. Eşi Jay ve iki oğlu ile yaşayan 41 yaşındaki Becky hayatı boyunca tutumlu biri olduğunu söylüyor. Ancak 25 bin euro kazandığı işini bırakıp ev hanımı olmayı tercih ettiğinde işler bir anda kontrolden çıktı. Yeni doğan oğlunun yanında kalabilmek için uzun süre yaptığı köpek bakıcılığı işini bıraktı ancak oluşan gelir açığını kapatabilmek için inanılmaz bir yola başvurdu.

Tasarruf sınırlarını zorlayan Becky,evinde bozulan eşyalar için tamirci çağırmamaya başladı. Evin izolasyonunda gazete kağıtları kullanıyor ve dekorasyon ürünlerini kendisi yapıyordu. Sonrasında ise tasarruf isteği biraz daha arttı. Su faturası ödemeyi bile reddetti. Evinin önündeki karı aile üyelerinin içmesi ve banyo yapması için kaplara doldurdu.

Kirli çamaşırları da bulaşık makinesinde yıkayarak masraflardan kurtuluyordu. Kıyafetler sayesinde bulaşıkların kırılmadığını dahi öne sürdü. Tüm ailesi için giderleri azaltmasının yanı sıra, eşi kendisinden fazla yemek yediği zaman ondan para alıyor. Instagram takipçileriyle düzenli olarak tutumlu olmanın tavsiyelerini paylaşan kadın, bu fotoğrafta üzerine kahve dökülen kıyafetleri giydiğini ve kırık kupaları uzun süre kullandığını söylüyor.



