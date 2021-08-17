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Bu kadarı ‘pes’ dedirtti! Ağaçlara karşı cinsel istek duyulmasını ifade eden bir hastalık: Dendrofili

17.08.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal yaşama, doğaya ve doğada yaşayan canlılara adeta aşık olan insanlara denk gelmişsinizdir. Doğaya duyduğu sevgi o kadar büyüktür ki korumak için birçok adım atarlar. Ancak dendrofil hastalığı bu durumdan tamamen farklı. Bu terim genellikle ağaçlara karşı cinsel istek duyan kişiler için kullanılıyor. Oldukça nadir görülen bu hastalığı çoğu kişi bilmiyor.

Bu kadarı ‘pes’ dedirtti! Ağaçlara karşı cinsel istek duyulmasını ifade eden bir hastalık: Dendrofili

Ağaçlardan hoşlanan ve ağaçlara karşı cinsel arzu duyan kişiler dendrofili olarak isimlendirilir. Bu hastalığın ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmiyor. Hatta hastalığın temeline dair kesin bir bilgide bulunmuyor. Ancak uzmanlar bu hastalığın karşı cins tarafından reddedilme sonrasında yaşanan travmatik durumlarla oluştuğunu söylüyor. Bu hastalığa sahip olan kişilerin bir kısmı hoşlandığı ağaçları korumak isterken bir kısmı da cinsel istek duyuyor. Ağaçlara karşı cinsel istek duyan kişiler, ağaçlarla ve yapraklarla fiziksel temasa geçerler. Hatta ağaçları ve yaprakları görünce tahrik olurlar ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerde yaşamak isterler.

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HER BİTKİYE İLGİ DUYABİLİRLER

Dendrofili teşhisi konulan hastalar sadece ağaçlara karşı değil, her türlü bitkiye de ilgi duyabilirler. Cinsel istek duyulması halinde ilgilerini fiziksel temasla giderirler. Fiziksel temastan kaçınanlar ise genellikle ormanlık yerlere yakın bölgelerde yaşar ve duygusal olarak aşık olduğu ağacın yanında olmaktan mutlu olur.

EVLENMEK İSTEMİŞTİ

Yıllar önce Emma McCabe isimli İngiliz kadın, “Tim” adını verdiği ağaca aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Uzmanlar, Emma’nın erkekler tarafından sürekli reddedildikten sonra bu rahatsızlığın gelişmiş olabileceğini ve kendine hayır diyemeyecek bir nesneye ilgi duymuş olduğunu söylediler.

Emma yaptığı açıklamada , “Hissettiklerim gerçek. Benim duygusal ve cinsel ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ağacın kabuğuna sürtünerek orgazm olabiliyorum. Her hafta birlikte oluyoruz.” dedi. Ailesinin en başta şok olduğunu da belirten Emma “Onun benim için ne kadar özel olduğunu anladıklarında beni desteklediler” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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