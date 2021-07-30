Bu kadarı da inanılmaz! Ölülere cinsel istek duyulmasını ifade eden bir hastalık: Nekrofili

Nekrofili, ölü bedenlerden cinsel olarak uyarılma durumudur. Aslında cinsel yönelim bozukluklarından sadece bir tanesidir. Fetişten ziyade biraz sapkınlığa girer ve Nekrofili fetişizmine sahip olan insanlar, cinsel ihtiyaçlarını için cinayet işleme yoluna bile gidebilirler. Nekrofili genellikle çocukluk döneminde başlayan ve bireylerin hayatı boyunca devam edebilen zihinsel bir rahatsızlıktır.

PEK ÇOK ÖRNEĞİ VAR

Dünya üzerindeki ünlü seri katiller arasında birçok nekrofili hastası bulunur. Tarihe baktığımız zaman Kral Herode 7 yıl boyunca karısı Marianne ile vefatından sonra cinsel birlikteliklerine devam etmiştir. Tarihte ölü bedeblere ilişki kurmanın kültürlerinin bir parçası olduğunu iddia eden sayısız kabile geleneği de mevcuttur. Ancak günümüzde etik değerler ve ahlaki normlar çerçevesinde bu durum kabul edilmemektedir.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Nekrofili hastalığının sebebi kesin olarak bilinmiyor. Ancak genellikle çocukluk dönemlerinde yaşanan bir travma bu durumu tetikliyor. Erkeklere özgü bir hastalık olarak görülmesine rağmen kadınlarda da tespit edilen vakalar bulunuyor.



