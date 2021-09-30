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“Bu kadarı pes” dedirtti! Her gün bant yiyen Andrea’nın hikayesi herkesi şaşırttı

30.09.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada yaşayan milyarlarca insanın belirli takıntıları olduğunu bir gerçektir. Kimileri temizlik kimileri ise dış görüntüleri konusunda takıntılara sahiptir. Bu takıntıları genellikle travmatik olayların yarattığı düşünülse de uzmanlar durumun çözülmesi için mutlaka bir desteğe ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Sizlere bir hayli şaşıracağınız bir bağımlılıktan söz edeceğiz. 23 yaşındaki Andrea ismindeki genç kadın, bant yeme alışkanlığı ile merak uyandırdı.

“Bu kadarı pes” dedirtti! Her gün bant yiyen Andrea’nın hikayesi herkesi şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletine bağlı Marietta’da yaşayan Anderia, garip bağımlılığıyla dikkatleri çekti. TLC’de yayınlanan “Benim Tuhaf Alışkanlığım” programında her gün bant yediğini ifade eden Andrea’nın hikayesi herkesi şaşırttı.

“BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM”

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İlk olarak bu alışkanlığının 9 yıl öncesinde başladığını anlatan Andrea, “Eğer önümde bir bant varsa bir parça kopartıyor ve çiğnemeye başlıyorum. Bunu yapmak zorundayım” diyerek bağımlılığının ulaştığı noktayı ifade etti. Bant yediği ilk anda yanında sakızı olmadığını ve bir şey çiğneme isteğinin ağır bastığını söyleyen Andrea, o gün bir bant rulosundan parça koparttığını belirtti. Bant çiğnemenin kendisini iyi hissettirdiğini vurgulayan Andrea, ilk deneyiminden sonra bunu bütün hayatını değiştirecek bir alışkanlığa çevirdi.

TADINI DA ANLATTI

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Bant yemenin gün içindeki ruh halini yükselttiğini ve kendisini mutlu ettiğini söyleyen Andrea, merak edenler için tadını da anlatmayı ihmal etmedi. Bandı ağzına ilk attığı anda yapışanlık hissi yarattığını dile getiren Andrea, sonrasında ise bu durumun kimyasal bir tada dönüştüğünü söyledi. Genellikle 30 saniye kadar bandı ağzında tuttuğunu itiraf eden Andrea, bu alışkanlığını günün her saatinde uyguluyor. Özellikle televizyon izlerken, ders çalışırken hatta araba sürerken eli sürekli olarak banda gidiyor. Andrea her gün yaklaşık 60 metre bant yiyor. Bu da yılda yaklaşık 22.5 kilometreye ulaştığı anlamına geliyor.

“SİNİRLENDİĞİMDE ENGEL OLAMIYORUM”

Kendisini mutsuz ve sinirli hissettiğinde bant yeme isteğinin arttığını belirten Andrea, bu durumlarda çiğnediği parçaları yumuyor. Evde ya da dışarıda olması fark etmeden Andrea, yutmak istemediği parçaları yerlere tükürüyor.

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