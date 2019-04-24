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Bu kahvede kitap okuyana çay ve kahve bedava!

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 24.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Van’ın Gevaş ilçesindeki bir kahvehanede en az 1 saat kitap okuyan müşteriler, içtikleri çay ve kahveye para ödemiyor.

Bu kahvede kitap okuyana çay ve kahve bedava!

Gevaş ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede en az 1 saat süreyle kitap okuyan müşteriler, gün boyunca içtikleri çay ve kahveye ücret ödemiyor. Müşteriler, kahvehanedeki kitaplıktan istedikleri kitapları alarak okuyabiliyor. İnsanları kitap okumaya teşvik etmek için böyle bir kampanya başlattığını ifade eden işletmeci Erdoğan Kulaç, "Yaptığımız kampanya insanların ilgisini çekiyor. Farkındalık oluşturmak adına yaptık. Bir ülkeyi güçlü kılan nüfusu değil, eğitimdir, bilgidir. 1 saat kitap okuyana çayını, kahvesini ücretsiz veriyoruz'' dedi.

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Kahvehanenin ortaklarından Sercan Çelik ise, "Bu projeye başlamamızın amacı, bizim bilgiye ve eğitime verdiğimiz önemdir. Vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için çabalıyoruz. Oldukça ilgi görüyor. Kitap sayımızı artırmayı, burayı gerçek bir kıraathaneye çevirmeyi düşünüyoruz'' diye konuştu.

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Vatandaşlar da bu projeden memnun olduklarını, hem kitap okuyarak kendilerini geliştirdiklerini, hem de gün boyu bedava çay ve kahve içtiklerini söylediler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kahve Van

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