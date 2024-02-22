Bu kazadan sağ kurtuldu... Tren, kamyonu ortadan ikiye böldü: Tüyler ürpertici olay saniye saniye kaydedildi...

Milwaukee şehrine yakın bir yerde 2021 yılında meydana gelen olayın görüntüleri DailyMail tarafından servis edildi. Görüntülerde bir trenin Alexander Evans isimli bir şoför tarafından kullanılan kargo kamyonunun içinden geçtiği görülüyor. Olay anına dair çıkan görüntüler izleyenleri adeta şoke etti...

KAMYONUN ORTASINDAN GEÇİP İKİYE BÖLDÜ!

30 yaşında ve iki kız çocuğu babası Evans olay anında trenin geldiğine dair hiçbir sinyal, uyarı veya ışık bulunmadığını ifade etti.



Görüntülerde son saniyede treni fark eden Evans'ın ani bir hamleyle ölümden döndüğü görülüyor.

Trenin çarpmasıyla ortadan ikiye bölünen kamyonda yalnızca iki tane ön koltuğun kaldığı görüldü.







