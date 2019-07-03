Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü!

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar sosyal medya uygulamaları Facebook ve ınstagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı.
Daily Mail'in haberine göre çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinde uygulamalara erişemediğini, story paylaşamadığını aktarıyor.
Şirketten yapılan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Türkiye'de de birçok kullanıcının hesaplarına erişim sağlayamadığı kaydedilirken, WhatsApp'ta da benzer bir problem yaşandığı gelen bilgiler arasında.
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