Mynet Trend

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 03.07.2019 17:02 | Son Güncelleme

Dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalar olan Instagram, Facebook ve Whatsapp'ın çöktüğü, çok sayıda kullanıcının hesaplarında herhangi bir işlem yapamadığı kaydedildi.

Facebook, WhatsApp ve Instagram çöktü!

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar sosyal medya uygulamaları Facebook ve ınstagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı.

Daily Mail'in haberine göre çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinde uygulamalara erişemediğini, story paylaşamadığını aktarıyor.

Şirketten yapılan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Türkiye'de de birçok kullanıcının hesaplarına erişim sağlayamadığı kaydedilirken, WhatsApp'ta da benzer bir problem yaşandığı gelen bilgiler arasında.

PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
Arkadaşını kurtarmak için gözünü bile kırpmadıArkadaşını kurtarmak için gözünü bile kırpmadı
Rus denizaltı faciasında her şey sır kalacak!Rus denizaltı faciasında her şey sır kalacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Whatsapp instagram facebook

En Çok Okunan Trend Haberler

Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar

Esenyurt'ta şoke eden olay! Böbreğini alırken yakaladılar

11 yaşındaki kızı tuvalette sıkıştırıp... İğrenç olay!

11 yaşındaki kızı tuvalette sıkıştırıp... İğrenç olay!

Acı haber! Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu

Acı haber! Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu

'Taş gibisin' diyen erkek takipçisine tokat gibi cevap!

'Taş gibisin' diyen erkek takipçisine tokat gibi cevap!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

Kovaladıkları ayı yavrularını böyle korudu

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkollü kaptan, tekneye böyle çarptı

Korku dolu anlar! Takip edip...

ABD polisi bıçaklı saldırgana kurşun yağdırdı

Arkadaşını kurtarmak için gözünü bile kırpmadı

Rus denizaltı faciasında her şey sır kalacak!

Rus denizaltı faciasında her şey sır kalacak!

Zehirli katran çukuruna düştü ancak bir mucize yaşandı!

Zehirli katran çukuruna düştü ancak bir mucize yaşandı!

Ünlü CEO'ya protesto: Başından aşağı bir şişe su döküldü

Ünlü CEO'ya protesto: Başından aşağı bir şişe su döküldü

Topla oynayan inek sosyal medyanın gündemine oturdu

Bu video ülke gündemine oturdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.