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Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 11:21 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı, eşi Acun Ilıcalı ile Survivor'da klasik haline gelen seramik kırma oyununu oynadı. Subaşı, yaşadığı eğlenceli anları Instagram hesabından paylaştı.

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Şeyma Subaşı Survivor Adası'nda eşi Acun Ilıcalı'la birlikte seramik kırma oyunu oynadı. Eşine yenilen Subaşı, hırsını alamayınca Ilıcalı'ya top fırlattı.

"KENDİNİ GELİŞTİR"

Seramik oyununu kazanan Ilıcalı, kendisine top atan Subaşı'ya dönerek "En büyük benim. Hırsını benden çıkarma kendini geliştirmeye çalış" dedi.

YENİLGİYE DAYANAMADI

Acun Ilıcalı'ya yenilmeyi içine sindiremeyen Subaşı, bu seferde kumda koşu yarışı yapmak istedi. Koşu yarışını kazanan Subaşı eşine inat yaparak üç kere "En büyük benim" diye bağırdı. Ilıcalı ise kumda ayağının kaydığını söyleyerek sonuca itiraz etti.

İşte Şeyma Subaşı'nın oyun esnasında yaptığı paylaşımlar...

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Anahtar Kelimeler:
acun şeyma Survivor

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