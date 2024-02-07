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    Bu kış sofranıza lezzet, vücudunuza şifa verecek çorba tarifleri

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    07.02.2024 15:37 | Son Güncelleme:
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    Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir çorba içmek hem lezzeti hem doyuruculuğu hem de içindeki besinlerin vücuda sağladığı faydalar nedeniyle müthiş bir keyif. Sağlıklı beslenerek kış yaygınlaşan hastalıklara karşı korunmanız için tüketebileceğiniz birbirinden leziz şifalı çorba tariflerini sizin için listeledik.

    Kış aylarının vazgeçilmezi olan çorbalar, şifalı içerikleriyle soğuk günlerde sofralara lezzet ve sağlık katıyor. Kışın hem içinizi ısıtacak hem de vücudunuza şifa vererek sizi hastalıklara karşı koruyarak çorba tariflerini listeledik. Şimdiden afiyet olsun.

    TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

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    Malzemeler

    • 1 adet kalçalı tavuk but
    • 2 adet defne yaprağı
    • Tuz
    • 2 litre su
    • 1 çay bardağı tel şehriye
    • Terbiyesi için:
    • 1 su bardağı yoğurt
    • 1,5 yemek kaşığı un
    • 1 adet yumurtanın sarısı

    Yapılışı

    Bir derin tencerenin içine, kalçalı budu, defne yaprakıarını, tuzu ve suyu koyup haşlayın. Ayrı bir kapta yoğurt, un, yumurta sarısını, tuz ve limon suyunu pürüzsüz bir kıvama gelene dek çırpın. Tavuk haşlanınca, tavuğu ve defne yapraklarını içinden çıkartın, tavukları didikleyin. Haşlama suyundan bir kepçe alıp terbiyeye ilave edin. Sonrasında terbiyeyi tencereye ekleyin. Tel şehriye ve tavukları da tencereye koyun ve 10 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. Bu süreçte karıştırmaya devam edin. Çorbaya tercihe göre nane ve pul biber ekleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

    MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

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    Malzemeler

    • 3 yemek kaşığı sıvıyağ
    • 1 adet kuru soğan
    • 1 yemek kaşığı un
    • 1 adet havuç
    • 1 adet patates
    • Tuz
    • Karabiber
    • 1,5 su bardağı kırmızı mercimek
    • 6 su bardağı sıcak su
      Üzeri İçin:
    • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
    • 2 yemek kaşığı tereyağı
    • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

    Yapılışı

    Büyük bir tencereye sıvı yağ koyun. Soğanı iri doğrayın ve sıvı yağla beraber tencerede kavurun. Soğanlar kavrulduktan sonra un ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam edin. Ardından doğranmış havuç ve patatesleri ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Mercimeği yıkayıp süzün ve tencereye ekleyin, karıştırın. Tuzunu ve karabiberini de ekleyin. Sıcak suyu ekleyin, kapağını kapatın ve ara sıra karıştırarak patates ve havuçların yumuşayana dek yaklaşık 40 dakika pişirin. Çorba piştikten sonra el blenderı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. 5 dakika daha pişirdikten sonra ocağın altını kapatın. Sos tavasında sıvı yağ ve tereyağı kızdırın. Üstüne toz kırmızı biber ekleyin ve 2 dakika kadar kızdırdıktan sonra çorbanın üstüne gezdirin. Afiyet olsun.

    EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

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    Malzemeler

    • 2 çay bardağı kırmızı mercimek
    • 3 yemek kaşığı pirinç
    • 2 yemek kaşığı bulgur
    • 1 adet soğan
    • 1 tatlı kaşığı domates salçası
    • 1 yemek kaşığı tereyağı
    • 9 su bardağı sıcak su
    • 1 tatlı kaşığı kuru nane
    • Tuz
      Servis için:
    • Yarım limonun suyu
    • 1 tatlı kaşığı pul biber

    Yapılışı

    Geniş bir tencerede suyu kaynatın. Kırmızı mercimekleri iyice yıkayıp süzün ve tencereye ekleyin. Pirinç, bulgur ve tuzu da tencereye ilave edin. Yaklaşık 35 dakika boyunca, kırmızı mercimekler yumuşayana dek pişirin. Ayrı bir tavada tereyağını eritin. Küp küp doğranmış soğanı ekleyip kavurmaya başlayın. Soğanlar kavrulduktan sonra domates salçasını ekleyin. Naneyi ilave edip 2 dakika daha kavurun ve sosu ocaktan alın. Tenceredeki karışımı bu sosla birleştirin ve hızlıca karıştırarak 10 dakika daha pişirin. Limon suyu ve pul biberle servis edin. Afiyet olsun.

    ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

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    Malzemeler

    Hamuru için:

    • 1 litre su
    • Tuz
      Unu için:
    • 1 bardak su
    • 1 çay kaşığı tuz
    • 1 su bardağı un
      Çorba için:
    • 2 yemek kaşığı tereyağı
    • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 2 yemek kaşığı un
    • 1 yemek kaşığı domates salçası
    • 1 yemek kaşığı biber salçası
    • 1 tatlı kaşığı toz acı biber
    • 3 adet kemikli tavuk but
    • 1,5 litre su
    • Tuz
      Servis için:
    • 1 limon

    Yapılışı

    Hamur için bir tencereye 1 litre kaynar su koyun ve ocağı açın. İçine tuz ekleyin. Ayrı bir kapta suya tuz ekleyin ve yavaşça unu eklerken bir yandan çırpıcı ile karıştırın. Karışım krep kıvamına gelene kadar çırpmaya devam edin. Sonra, kaynar suyun içine yavaşça ekleyin, topaklanmaması için hızlıca karıştırın. Hamur kaynamaya başlayana kadar pişirin. Minik kabarcıklar görünce ocağı kapatın. Büyük bir borcamın tabanını su ile ıslatın ve hamuru borcama dökün. Oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin. Daha sonra buzdolabında en az 4-5 saat soğumaya bırakın.

    Tavuk butlarına tuz ekleyip düdüklü tencerede 1,5 litre suda haşlayın.Tavukları küçük parçalara ayırın. Kalan suyu çorbada kullanmak üzere ayırın. Büyük bir tencereye tereyağı ve zeytinyağı ilave edin. Yağlar eriyince unu ekleyin ve 1-2 dakika kavurun. Un kokusu çıkınca salçaları ve toz acı biber ekleyin, yeniden kavurun. Salçalar kavrulunca tavuk suyunu ilave edin ve 5-6 dakika kaynatın. Su kaynadığında tavukları çorbaya koyun, 1-2 dakika daha kaynatın. Sonrasında çorba hazır. Servis için soğumuş hamuru dilimleyin. Çorbanıza limon suyu ekleyin ve kaşığınızla bir parça hamuru alarak çorbanın içine daldırıp tüketin. Afiyet olsun.

    TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI TARİFİ

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    Malzemeler

    • 4 yemek kaşığı sıvıyağ
    • 1 adet soğan
    • 2 adet havuç
    • 1 adet kırmızı biber
    • 1 adet kereviz sapı
    • 1 adet kabak
    • 2 dal taze soğan
    • Tuz
    • Karabiber
    • 6 bardak su
      Terbiyesi için:
    • Yarım su bardağı yoğurt
    • 2 yemek kaşığı un
    • Tuz
    • 1 yumurtanın sarısı
    • 3-4 damla limon

    Yapılışı

    Sıvı yağı bir tencerede kızdırın. Küp küp doğranmış soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar kavurun. Havuç, dolmalık kırmızı biber, kereviz sapı, kabak ve doğranmış taze soğanı sırasıyla ekleyerek kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve suyu ilave edip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp kaynatın. Kaynamaya başladığında, bir kabın içinde yoğurt, un, tuz, yumurta sarısı ve limon suyunu homojen bir karışım elde edene kadar çırpın. Kaynayan çorbadan bir kepçe alarak yavaşça karışıma ekleyerek sıcaklıkları dengeleyin. Ardından kısık ateşe geçin ve terbiyeyi yavaş yavaş tencereye ekleyin. Yaklaşık 10 dakika daha kısık ateşte pişirin ve servis edin. Afiyet olsun.

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