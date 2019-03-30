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Bu köyde 8 seçmene bir muhtar adayı düşüyor!

Serpil Bayar Serpil Bayar
İLGİNÇ HABERLER  | 30.03.2019 09:16 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki 56 seçmene sahip Karabağlar Mahallesinde 7 muhtar adayı rekabete girdi.

Bu köyde 8 seçmene bir muhtar adayı düşüyor!

Karacasu’ya 25 kilometre mesafede bulunan Denizli ve Muğla sınırındaki Karabağlar Mahallesinde 23 hane, 80 nüfus ve 56 seçmen bulunuyor. Tarihinde ilk defa bu kadar muhtar adayının rekabete girdiği mahallede halk da ne yapacağını şaşırırken kimse bu duruma anlam veremiyor. 57 seçmeni bulunan köyde 7 aday muhtarlık mührünü ele geçirmek için mücadele ediyor.
Oyların dengeli dağılması durumunda 8 oy alanın muhtar seçileceği yarışın sonucu merakla beklenirken köyde muhtarlık koltuğuna oturmak için aday olan Günday Denek, Ali İren, Hidayet Kemçin, Yüksel Denek, Sabahattin Uluman, Serdal Kemçin ve mevcut muhtar Tarkan Kemçin’in köyü yönetmek için yarışacak. Seçimlere saatler kala köyde muhtarlık seçiminde heyecanlı bir mücadele yaşanacak.

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“KİMSE BİRLEŞMEYE YANAŞMADI"

Mahalle sakinlerinden Turhan Kemçin, “57 seçmen vardı, birisi öldü, 56 kaldı. Aday şu anda 7 muhtar adayı gözüküyor. Artabilir de. Bu sene böyle oldu. Şu an 10 oy alan kazanabilir. Muhtarlar yapacaklarını anlatıyorlar. Kimse birleşmeye yanaşmadı, herkes sonuna kadar gideceğiz diyor” dedi.
Muhtar adaylarından Sabahattin Uluman ise “80 nüfus var. Herkes dışarıda. Ben 50 yaşındayım. En genç biz varız. Okulumuz ve kahvemiz yok. Genç olanların hepsi aday oldu. İnşallah hayırlısı olur. Akşamları geziyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Türkiye’de bu anlamda mahallemiz tektir. En heyecanlı seçim burada yaşanacak” dedi.

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"ÇEKİLİN DEDİK, DİNLEYEN OLMADI"

77 yaşındaki Emine Denek de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını dile getirirken, “7 muhtar adayı var. 56 seçmen var. Neden bu kadar çok bilmiyoruz. Herkes muhtar olmak istiyor. 10 oy alan kazanacak. Çekilen yok, biriniz çekilsin diyoruz, dinleyen yok. Neden bu kadar rekabet oldu bilmiyoruz. Herkes ben adayım diyor. Bir kişi fazla alan muhtar olacak. Hep iki aday olurdu. 3 aday bile nadiren olurdu. Hayırlısı neyse o olsun. Sessiz sedasız bir köy ama günlerimiz maceralı geçiyor. İş, güç bunlar bize yetiyor” dedi.

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