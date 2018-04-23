MAGAZİN

Bu küçük kız şimdilerde Türkiye'nin en önemli isimleri arasında

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 10:37 | Son Güncelleme

Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz.

İşte çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...

Ünlülerin çocukluk fotoğrafları

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Oyuncu Mehmet Günsür, ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
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Son olarak 'Fi' dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür ergenlik yıllarına ait bir fotoğrafını 'bir zamanlar...' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ata Demirer

Ata Demirer
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Ünlü oyuncu instagram hesabından #tbt (anı paylaşma günü) notuyla paylaştı

Ünlü oyuncu instagram hesabından #tbt (anı paylaşma günü) notuyla paylaştı
"Madem mevzu #tbt 1991 Marmaris turunç otel Yarı zamanlı piyanist Yarı zamanlı animatör" notuyla paylaştı.
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Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
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72 yaşındaki Türkan Şoray fotoğrafın altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.
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Sosyal medyanın aktif kullanıcılarından İrem Derici, ses getiren paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Sürpriz bir karara imza atarak sevgilisi Lider Şahin'den ayrılan popçu İrem Derici çocukluk fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
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Paylaşımının altına "Ay tipe koş, pek de değişmemişim hani" notunu düşen İrem Derici'nin bu fotoğrafına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.
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İrem Derici
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Güzel model Didem Soydan Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı.
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Soydan fotoğrafının altına; "İşte bunlar hep POZ. (annem lady diana hayranıydı dolayısı ile bir dönem evde ,okulda bu saçla gezdim, üzerimdeki kombin anneme ait.) yazdı.
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Serdar Ortaç
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Özge Özpirinçi ilkokul yıllarına ait fotoğrafı Instagram'da takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü:
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"İlkokul 1'in ilk günü! Akademik hayata karşı tavrım o günden itibaren çok netti! Stresten yanağımda çıkan ucuğun izi durur hala! Hey gidi günler... Saçlarımı o kadar kısa kestirmişler ki (kesin bitlenmişimdir) ilkokul formamı almaya gittiğimde satış elemanı hanımefendi babama ve bana bakıp erkek üniformalarına yönlendirmişti bizi. Çok üzülmüştüm ama şimdi gülüyorum tabi. Anlatacak hikayelerden biri işte..."
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Oyuncu Ezgi Mola Instagram'dan çocukluk fotoğrafını paylaştı.
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Ezgi Mola paylaştığı fotoğrafın altına, "Kabul ediyorum çocukken gerçek bir belaydım ama şu ortada yavrusunu kucağına alan o kadın hep kulağıma "sana çok inanıyorum" derdi. Hayatta bir şey olup olamayacağımı bilmiyordum ama bunu duymak iyi geliyordu, sevdiklerinize onları sevdiğinizi hissettirin lütfen, çünkü en çok ihtiyacımız olan şey sevgi. Seni çok seviyorum. İyi ki doğmuşsun..." notunu düştü.
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Ezgi Mola
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Çağla Şıkel
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Çağla Şıkel (Solda)
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Oyuncu Meryem Uzerli okul yıllarında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp, takipçilerine "Beni tanıyabildiniz mi"? diye sordu.
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Bakalım siz Meryem Uzerli'yi bu fotoğrafta hemen bulabilecek misiniz?
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İŞTE MERYEM UZERLİ
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Gülse Birsel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çocukluğuna döndü.
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Birsel çocukluk fotoğrafını paylaşıp altına "tbt vakti geldi mi?" notunu yazdı. ( TBT, geçmişten bir güne, eskilere dair fotoğraf yüklemek isteyenlerin kullandığı bir etiket) Birsel'in fotoğrafının altına ise "bakışlar hep aynı" yorumları yağdı.
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1976 doğumlu komedyen Ceyhun Yılmaz, 12 yaşındayken 1988 yılında komşularının evinde çekilen fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
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Yılmaz paylaşımına, "Size son kez söylüyorum Patron benim...! 1988 ve Sezen Aksu çalıyor altta. Bahçelievler Bora Apartmanı, komşumuz Saniye Abla'nın evi." notunu düştü.
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Gülben Ergen, çocukluk yıllarında bir sahnede elinde mikrofonla çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
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Gülben Ergen yayınladığı fotoğrafın açıklamasına, "Öhööömss ilkokul gösterisinde mikrofonla havaya girmeler tbt'si. Pembe pantolon pembe gömlek pembe papyon annemin bana aldığı günü hatırlıyorum başucumda uyumuştum. Stiller mitiller bi haller bişeyler." notunu yazdı.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla Türkiye'nin hatta dünyanın dikkatini çeken restoranlar zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.
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Son olarak Dubai'deki restoranında Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'yu ağırlayan Nusret sosyal medyada kısa sürede 5,5 milyon takipçiye ulaştı.
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Oyuncu Ceyda Düvenci, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ceyda Düvenci'nin gazete okurken çekilen çocukluk fotoğrafını görenler, şimdiki haline benzetmekte zorlandı.
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Ceyda Düvenci, henüz 2 - 3 yaşlarında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımına "Okumak bizim işimiz... Biraz erken başlamışım sanırım." notunu ekledi.
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Reyhan Karaca da çocukluk fotoğraflarını paylaşan ünlüler kervanına katıldı.
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Reyhan Karaca bu pozu şu notla paylaştı: Müziğe çocuk yaşta başladım derken şaka yapmıyordum:) işte Trt İstanbul Radyosu Çocuk Korosu..Yaş 9...
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2 Nisan 1979 doğumlu olan Bengü, Instagram hesabından yayınladığı bu kareye "İyi doğmuşum ben" notunu düştü.
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Bengü bu fotoğrafın altına şu yorumu yaptı: İyi ki böyle güzel bir ailem ve güzel yürekli sevenim var. Her geçen yıl daha da şükrediyorum. İyi ki doğmuşum ben." Bengü'nün çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı.
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Ünlü oyuncu Cem Davran sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı
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Paylaştığı fotoğrafın altına: "Bu çocuk halâ yerli yerinde duruyor. Bugün 53 oldum, seneye topa gelişine vurmalı." notunu düştü.
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Cansu Taşkın
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Cansu Taşkın
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Aleyna Tilki
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Aleyna Tilki
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Şarkıcı İrem Derici, annesinin de yer aldığı çocukluk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. İrem Derici paylaştığı fotoğrafın altına şu yorumu yaptı:
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''Annem beni ağlattı bu gece. Eski fotoğraflara zaafımı bilirsiniz belki. Bir ton geçmişten fotoğrafla yüzleştim bu gece ama bu çok koydu. Ana-baba kıymeti bilmek lazım, benim canım annem hergün sabah akşam hala 30 yaşına gelen kızını 3 yaşında gibi görüyor. "Bak aklım sende, üşütme, sağlığına dikkat et, seni çok seviyorum, sen benim ilk göz ağrımsın, sana canım feda..." İyi ki senin kızınım, benim hükümet gibi anam! İyi geceler herkese. Uyuyorlarsa da gidin bir öpün ananızı babanızı, üstleri açılmıştır belki, örtün...''
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Çocukluk fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Tarkan altına şu notu düştü: Şu havalara, bakışlara bakın. Artist ya
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Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede 60 binden fazla beğeni aldı.
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Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı.
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33 yaşındaki Uzerli'nin paylaşımı kısa sürede yaklaşık 90 bin beğeni aldı.
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Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Adana konserinde bir sürpriz ile karşılaştı. İlkokul arkadaşı Zeynep, ünlü sanatçının ilkokul birinci sınıftaki günlüğünü yolladı.
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Fazıl Say, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından; "Adana konserime gelen ilkokul arkadaşım Zeynep bakın ne yollamış Bu fotoğraf ilkokul1; 40 yıl önce" notuyla paylaştı.
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Futbolcu Caner Erkin ile evlenen oyuncu Şükran Ovalı, eşinin çocukluk fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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31 yaşındaki Şükran Ovalı, paylaşımın altına ise altına 'Minnak' notunu düştü.
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Ajda Pekkan
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Ajda Pekkan
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Barış Manço
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Barış Manço
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Arda Turan
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Arda Turan
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Bengü
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Bengü
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Beren Saaat
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Beren Saaat
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Bergüzar Korel
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Bergüzar Korel
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Deniz Akkaya
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Deniz Akkaya
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Deniz Çakır
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Deniz Çakır
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Elçin Sangu
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Elçin Sangu
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Emre Aydın
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Emre Aydın
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Eser Yenenler
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Eser Yenenler
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Hazal Kaya
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Hazal Kaya
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Kenan İmirzalıoğlu
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Kenan İmirzalıoğlu
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Şarkıları ile milyonların gönlünde taht kuran Şebnem Ferah'ın ilkokul fotoğrafı sosyal paylaşım sitesi Facbook üzerinden paylaşıldı.
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Şebnem Ferah, ilkokulu Yalova Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda okudu. Bu yıllarda çekilen bir fotoğraf ise yıllar sonra sosyal paylaşım sitesine düştü.
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Sanatçının 1972 yılında çekilen fotoğrafı ile günümüzde çekilen fotoğrafları yan yana getirildiğinde, neredeyse hiç değişmediği görülüyor.
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Pelin Karahan
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Pelin Karahan
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Şener Şen
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Şener Şen
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Teoman
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Teoman
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Mehmet Günsur
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Mehmet Günsur
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Oğuzhan Koç
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Oğuzhan Koç
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Beyonce
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Beyonce’nin daha önce görülmemiş 12 video kasedi ortaya çıktı. ABD’li şarkıcının 10 yaşındaki halini gösteren videolarda; Beyonce’nin, daha sonra Destiny’s Child’a dönüşecek olan altı kişilik Girls Tyme grubu üyesiyken çekilmiş hali görülüyor.
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Angelina Jolie
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Angelina Jolie
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Britney Spears
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Britney Spears
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Brad Pitt
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Brad Pitt
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Madonna
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Madonna
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Mehmet Ali Erbil
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Mehmet Ali Erbil
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Merve Sevi
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Merve Sevi
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