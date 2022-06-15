Bu lezzet kaçmaz: Çıtır çıtır izmir lokması tarifi

İzmir’in en sevilen lezzetleri arasında bulunan İzmir lokması mis gibi kokusu ve nefis tadıyla oldukça seviliyor. İzmir lokmasının maliyeti oldukça az ve yapımı çok kolay. Bu lokma tarifi evde gelen tatlı krizleriniz için vazgeçilmez lezzetlerden olacak. Şeklini ortasını delerek veya sadece ufak toplar halinde yapabilirsiniz.

İZMİR LOKMASI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için

4 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Şerbeti için

2,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

5-6 damla limon suyu

Kızartmak için

2,5 su bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Şerbeti için

Orta boy bir tencerenin içine su ve toz şekeri alın. Toz şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra göz göz olana kadar kaynatmaya devam edin. Ardından limon suyu ilave edin.

Kıvamı iyice koyulaştığında ocaktan alın. Oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.

Hamuru için

Maya, ılık su ve toz şekeri derin bir kabın içine alın ve şeker eriyene kadar güzelce karıştırın.

Unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Cıvık bir hamur elde edeceksiniz. Elde ettiğiniz hamuru streç filmle kaplayın. Oda sıcaklığında 40 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Derin bir tavanın içerisine sıvı yağı alın, iyice kızdırın.

Mayalanan hamurdan elinizle orta büyüklükte bir parça alın. Orta kısmına delik açıp hızlıca kızgın yağın içerisine atın. Hamurunuz cıvık olacağı için bu işlemi çok hızlı ve dikkatli yapmanız gerekecektir.

Arkası önü kızardıktan sonra kevgir yardımıyla yağdan alın ve fazla yağını süzdürün. Oda sıcaklığında ılımış şerbetin içine atın.

Şerbeti çekince yiyebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



