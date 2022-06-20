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Bu lezzeti kaçırmayın! Çikolatalı donut tarifi

20.06.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Donut tüm dünya tarafından sevilerek tüketiliyor. Eşsiz bir lezzete sahip olan bu tatlının yapımının zor olduğunu düşünülse de püf noktaları uygulandığında oldukça kolay bir şekilde nefis donut yapabilmeniz mümkün oluyor. Yapacağınız donutları istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

Bu lezzeti kaçırmayın! Çikolatalı donut tarifi

Donutları hep dışarıdan alıyor ama evde yapılışını merak ediyorsanız bu tarif tam size göre! Hem sizin hem de sevdiklerinizin favorisi olacak bu tatlıyı çok kolay şekilde yapabilirsiniz. Eriteceğiniz çikolata ile tatlandıracağınız bu eşsiz lezzette istediğiniz çikolatayı ve süslemeyi kullanabilirsiniz. Hamurunun güzelliği sayesinde üzerine ne koyarsanız koyun oldukça lezzetli bir tada kavuşacaksınız.

DONUT TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağı süt
  • ½ çay bardağı ılık su
  • ½ paket yaş maya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilya
  • 1 adet yumurta
  • 1 tutam tuz
  • 4 su bardağı un(kontrollü ekleyelim)

Kızartmak için:

  • 700 mililitre sıvı yağ

Üzeri için:

  • 200 gram çikolata (benmari eritilmiş)
  • 1 tutam renkli şekerleme

Yapılışı

  • Öncelikle ılık su ile maya ezilir.
  • Ilık süt, tereyağı, yumurta, tuz, vanilya ve aldığı kadar un ile kulak memesi yumuşaklığında hamur yapılır.
  • Mayalanması için 45 dakika bekletilir.
  • Hamur iki yağlı kağıt arasında merdane ile 1 cm kalınlığında açılıp, yuvarlak kalıpla kesilir.
  • Daha küçük kalıpla ortası kesilerek halka şekli verilir. Mayalanması için 20 dakika bekletilir.
  • Çok kızgın olmayan sıvı yağda, altı üstü pembeleşinceye kadar pişirilir. (Pişirirken hafif hafif sallayarak yağın donutların üzerine gelmesini sağlarsak, hem yağ çekmez, hem de güzel kabarır.)
  • Soğuyunca benmari eritilmiş çikolataya batırılır. İstenilen şekilde üzeri süslenir.

AFİYET OLSUN!


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