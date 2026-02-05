Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Devenin olur mu demeyin! Milyonlarca pasaport çıkacak: O ülkede şaşkına çeviren uygulama

Suudi Arabistan’da milyonlarca deveyi kapsayan yeni uygulama dikkat çekti. Hayata geçirilen sistemle develer için resmi kimlik belgesi düzenlenirken, sahiplikten sağlık bilgilerine kadar tüm detaylar tek bir belgede toplanacak.

Devenin olur mu demeyin! Milyonlarca pasaport çıkacak: O ülkede şaşkına çeviren uygulama
Çiğdem Berfin Sevinç

Suudi Arabistan’da dikkat çeken bir projeye imza atıldı. Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı, ülkedeki milyonlarca deve için kimlik uygulamasını hayata geçirdi.

Projenin tanıtımı, Bakan Yardımcısı Mansur bin Hilal el-Müşeyti tarafından yapıldı. Bakanlık, uygulamayla birlikte deve sektörünün kayıt altına alınacağını, düzenleneceğini ve hizmet verimliliğinin artırılacağını açıkladı.

Devenin olur mu demeyin! Milyonlarca pasaport çıkacak: O ülkede şaşkına çeviren uygulama 1

DEVELERE RESMİ KİMLİK BELGESİ

Yeni sistemle develere ait sahiplik, soy kütüğü, sağlık ve resmi kayıtlar tek bir veri tabanında toplanacak. Böylece develere dair tüm bilgilere tek bir kaynaktan ulaşılabilecek.

Uygulama kapsamında develere resmi kimlik belgesi verilecek. Develere resmi kimlik verilecek. Bu belgelerde;

*çip numarası

*pasaport numarası

*devenin adı

*doğum tarihi ve yeri

*soyu, cinsiyeti ve rengi

*belgenin veriliş tarihi ve yeri

*sağ ve sol profilden fotoğrafları

gibi detaylar yer alacak.

Devenin olur mu demeyin! Milyonlarca pasaport çıkacak: O ülkede şaşkına çeviren uygulama 2

ÜLKEDE 2 MİLYONDAN FAZLA DEVE VAR

Resmi verilere göre Suudi Arabistan’da 2025 Haziran ayı itibarıyla 2 milyon 235 bin 297 deve bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin en uzunuydu: Rengi tamamen değişti! Türkiye'nin en uzunuydu: Rengi tamamen değişti!
Gölde 'küp mezar' ortaya çıktı: İnsan kemikleriyle dolu!Gölde 'küp mezar' ortaya çıktı: İnsan kemikleriyle dolu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
pasaport deve kimlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.