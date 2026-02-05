Devenin olur mu demeyin! Milyonlarca pasaport çıkacak: O ülkede şaşkına çeviren uygulama

Suudi Arabistan’da dikkat çeken bir projeye imza atıldı. Çevre, Su ve Tarım Bakanlığı, ülkedeki milyonlarca deve için kimlik uygulamasını hayata geçirdi.

Projenin tanıtımı, Bakan Yardımcısı Mansur bin Hilal el-Müşeyti tarafından yapıldı. Bakanlık, uygulamayla birlikte deve sektörünün kayıt altına alınacağını, düzenleneceğini ve hizmet verimliliğinin artırılacağını açıkladı.

DEVELERE RESMİ KİMLİK BELGESİ

Yeni sistemle develere ait sahiplik, soy kütüğü, sağlık ve resmi kayıtlar tek bir veri tabanında toplanacak. Böylece develere dair tüm bilgilere tek bir kaynaktan ulaşılabilecek.

Uygulama kapsamında develere resmi kimlik belgesi verilecek. Develere resmi kimlik verilecek. Bu belgelerde;

*çip numarası

*pasaport numarası

*devenin adı

*doğum tarihi ve yeri

*soyu, cinsiyeti ve rengi

*belgenin veriliş tarihi ve yeri

*sağ ve sol profilden fotoğrafları

gibi detaylar yer alacak.

ÜLKEDE 2 MİLYONDAN FAZLA DEVE VAR

Resmi verilere göre Suudi Arabistan’da 2025 Haziran ayı itibarıyla 2 milyon 235 bin 297 deve bulunuyor.