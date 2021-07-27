‘Bu nasıl iştah’ dedirtti! Uçaktan bisiklete kadar her şeyi yiyebilen adam: Michel Lotito

15 Temmuz 1950 yılında dünyaya gelen Lotito, nadir görülen bir yeteneğe sahipti. Sindirim sistemi herhangi bir canlınınkinden oldukça farklı ve aktif bir şekilde çalışıyordu. Midesi cam, demir, metal, tahta, yün ve plastik bütün malzemeleri sindirebiliyordu. Metal objeleri daha rahat sindirebilmek için, objeleri küçük parçalara ayırıp mineral yağıyla birlikte yutuyordu.

YETENEĞİNİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRDÜ

Çocukluk yaşlarında bulduğu her şeyi yiyebilme özelliğini keşfeden Lotito kısa sürede kendi bölgesinde ünlendi. 1966 yılında yemek şovları düzenlemeye başladı. Gösterisinin bir bölümünde ise zehirli şeyler tüketiyordu. Zehirlenmemesi veya herhangi bir zarar görmemesi ise insanların ona olan merakını arttırıyordu. Gösterilerinde bir günde ortalama 1 kilogram metal tüketen Lotito, bunların yanında mineral yağı ve bol bol su içmeyi tercih ediyordu.

MUZ VE HAŞLANMIŞ YUMURTADAN HASTALANDI

2007 yılında ölene kadar 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak, 1 kayak takımı, 1 tabut, 1 bilgisayar, 1 de araba yedi. Ancak asıl ilginç olan ise muz ve haşlanmış yumurta yediğinde midesinin bozulduğunu söylemeseydi. Sindirim sistemi diğer insanlardan farklı olan Lotito’nun gösteriler nedeniyle beslenme düzeni de değişmişti. Bu nedenle diğer insanların tükettiği normal gıdalara karşı midesinde hassasiyet oluşmuştu.

2 YIL BOYUNCA BİR UÇAK YEDİ

Uçağı 1978'de yemeye başlayan Lotito, 2 yıl boyunca buna devam etti ve sonunda 1980'de uçağı tamamen yedi. Hayatı boyunca Lotito’nun toplam 9 ton metal tükettiği düşünülüyor.

GUINNESS REKORLAR KİTABI’NA ADINI YAZDIRDI

Efsane adam Lotito 1981 yılında ünlendiği sıralarda bıçaklı bir saldırıya uğradı fakat ciddi bıçak darbeleri almasına rağmen 2-3 hafta içinde tamamen iyileşti. Yaralanmasının ardından ilk iş olarak da bir robotun tamamını yiyerek şovlarına devam etti. 2007 yılında tabut dahi yiyen adam yeteneği sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Kendisi metal yediğinden değil tamamen doğal sebeplerden ötürü hayatını kaybetti.



