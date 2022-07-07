Bu nefis lezzeti kaçırmayın! Trileçe tarifi

Trileçe sütlü şerbetiyle en lezzetli tatlılar arasında bulunuyor. Buzdolabında bekletilen trileçe sıcak yaz günlerinde oldukça serinletici bir lezzete sebep oluyor. Farklı farklı çeşitleri olan trileçenin karamellisi nefis bir tada sahip. Sizin ve sevdiklerinizin vazgeçilmezi olacak bu tatlıyı mutlaka denemeniz gerekiyor.

KARAMELLİ TRİLEÇE TARİFİ

Keki için:

5 adet yumurta(oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

½ çay bardağı ılık su

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

Sütlü şerbeti için:

1 paket sıvı krema

1 litre süt

½ su bardağı toz şeker

Karamel sosu için:

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Yapılışı

Pandispanyası için yumurtalar, vanilin ve şeker köpük köpük olana kadar 6-7 dakika çırpılır. Su ve sıvı yağ eklenip çırpmaya devam edilir. Elenmiş un ve kabartma tozu eklenir, mikserin düşük ayarında veya spatulayla karıştırılır.

Büyük dikdörtgen borcamın tabanı tereyağıyla yağlanır. Kek harcı aktarılır ve önceden ısıtılmış fırında alt üst ayarda, 170 derecede 35-40 dakika pişirilir.

Yüksek ayarda pişerse üzeri hemen kızarıp içi hamur kalabilir. Üzeri hafif pembeleşince kürdan testi yapılır ve kapatılır.

Kek pişerken karamel sos hazırlanır. Şeker teflon tavaya alınır ve eritilir. Erimeye başladığında kısık ateşte ara ara karıştırılır. (yanıksı tadı olmaması için)

Sonra tereyağı eklenir. Bu şekilde daha parlak olacaktır. Eridiğinde 1 su bardağı su ilave edilir. Bu aşamada şeker sertleşiyor. Orta ateşte karıştırarak şeker eritilir.

Sonrasında nişasta kalan 1 su bardağı suda çözdürülür ve tavaya aktarılır. Kaynayana kadar karıştırarak pişirilir. Kaynamaya başladığında kısık ateşte 3-4 dakika pişmeye bırakılır ve kıvam aldırılır. Kapatılıp oda sıcaklığında soğumaya bırakılır.

Sütlü şerbeti için gerekli malzemeler geniş bir kaseye alınır ve şeker eriyene kadar karıştırılır.

Pandispanya piştikten sonra ilk sıcağı geçince sütlü şerbet her yerine gezdirilir. 1 saat buzdolabında dinlendirilir.

Karamel sos aktarılır. Kalan krem şanti sıkma poşetine alınır ve ucu ince bir şekilde kesilir. Görseldeki gibi şeritler çekilir. Kürdanla bir sıra ileri bir sıra geri çizgiler çizilir. Bu işlemi buzdolabına koymadan yapın. Daha güzel şekil alacaktır.

3-4 saat buzdolabında dinlendirildikten sonra servis yapılır.

AFİYET OLSUN!



