Mutfakların vazgeçilmezlerinden zeytinyağı, düşük sıcaklıklara maruz kaldığında akışkanlığını kaybedebiliyor. Şişenin içerisinde beyaz tanecikler oluşabiliyor, yağ bulanıklaşabiliyor ya da büyük ölçüde katılaşabiliyor. Tüketiciler arasında saflık göstergesi olarak yorumlanan bu durumun asıl nedeni ise zeytinyağının doğal bileşimi.

ZEYTİNYAĞI SOĞUKTA NEDEN DONUYOR?

Zeytinyağının içerisinde farklı yağ asitlerinden oluşan bileşikler bulunuyor. Sıcaklık düştükçe bu bileşiklerin bir kısmı kristalleşmeye başlıyor. Ancak her zeytinyağı aynı sıcaklıkta ve aynı hızda katılaşmıyor.

Zeytinin çeşidi, yetiştiği bölge, hasat zamanı ve yağın bileşimi bu süreç üzerinde etkili olabiliyor. Bu nedenle iki farklı doğal zeytinyağından biri buzdolabında büyük ölçüde katılaşırken diğeri daha akışkan kalabiliyor.

BUZDOLABI TESTİNE GÜVENMEYİN

Zeytinyağının soğukta donması, onun kesinlikle saf ya da yüksek kaliteli olduğunu göstermiyor. Benzer şekilde donmaması da sahte olduğu anlamına gelmiyor. Başka bitkisel yağlar da düşük sıcaklıklarda katılaşabildiği için evde yapılan buzdolabı testi, zeytinyağına başka yağların karıştırılıp karıştırılmadığını belirlemek için yeterli değil.

KALİTELİ ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Zeytinyağının kalitesini belirlemek için serbest yağ asitliği, peroksit değeri ve duyusal özellikleri gibi çeşitli kriterler değerlendiriliyor. Natürel sızma zeytinyağında meyvemsilik, acılık ve yakıcılık olumlu duyusal özellikler arasında yer alıyor.

Tüketicilerin ise ürün satın alırken güvenilir üreticileri tercih etmesi, ambalaj üzerindeki bilgileri incelemesi ve uygun saklama koşullarına dikkat etmesi önem taşıyor. Soğuk nedeniyle katılaşan zeytinyağı, tek başına bu değişim yüzünden bozulmuş sayılmıyor. Oda sıcaklığına getirildiğinde yeniden sıvı hale dönebiliyor.