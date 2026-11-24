Çikolata tutkunlarının vazgeçilmez tatlılarından brownie, bu kez eritilmiş çikolata yerine kakao tozuyla hazırlanıyor. Alton Brown imzalı tarifte tereyağı, yumurta, iki çeşit şeker ve kakao bir araya geliyor. Hazırlaması oldukça kolay olan tarif, 16 porsiyon brownie elde etmek isteyenler için pratik bir alternatif sunuyor.

BOL KAKOLU BROWNİE TARİFİ

Hazırlık süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 45 dakika

Toplam süre: Yaklaşık 1 saat

Porsiyon: 16 adet

Malzemeler

4 büyük boy yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı esmer şeker

225 gram eritilmiş tereyağı

1 su bardağı + çeyrek su bardağı kakao

2 tatlı kaşığı vanilya

Yarım su bardağı un

Yarım çay kaşığı tuz

Kalıbı yağlamak için yumuşak tereyağı

Kalıbı unlamak için bir miktar un

ADIM ADIM KAKAOLU BROWNİE TARİFİ

1. Fırını ve kalıbı hazırlayın: Fırını 150 dereceye ayarlayarak önceden ısıtın. 20 santimetrelik kare fırın kalıbını tereyağıyla yağlayın ve üzerine hafifçe un serpin.

2. Yumurtaları ve şekerleri çırpın: Yumurtaları mikserin çırpma aparatıyla orta hızda, kabarıp açık sarı bir renk alana kadar çırpın. Ardından toz şekeri ve esmer şekeri ekleyerek karıştırmaya devam edin.

3. Kuru ve sıvı malzemeleri birleştirin: Eritilmiş tereyağını, elenmiş kakaoyu, vanilya özütünü, unu ve tuzu karışıma ilave edin. Tüm malzemeler birleşene kadar karıştırın.

4. Kalıba aktarın: Hazırladığınız brownie harcını yağlayıp unladığınız kare kalıba dökün. Üzerini spatulayla düzelterek eşit şekilde yayın.

5. Pişirin: Önceden ısıtılmış 150 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Pişip pişmediğini kontrol etmek için brownie'nin ortasına kürdan batırın. Kürdan temiz çıkıyorsa tatlınız hazır demektir.

6. Dinlendirin: Fırından çıkardığınız brownie'yi soğuması için tel ızgara üzerine alın. Dilimlemeden önce büyük ölçüde soğumasını bekleyin. Böylece daha düzgün dilimler elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun!