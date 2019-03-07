Bu okulda 'deniz kızı' yetiştiriyorlar!

Euronews Türkiye'nin haberine göre Klang sahil kentindeki havuzda, pırıltılı kostümleriyle havuza dalan beş kadın eğitmen yaklaşık 500 kadına su altında bir deniz kızı gibi süzülmenin tekniklerini öğretiyor.

Ülkede giderek yaygınlaşan ve ilgi duyulan kurslarla katılanlar su altında ayaklar bağlı ve gözler açık bir şekilde yüzmenin oldukça zor olduğunu söylüyor.

Eğitmenlere göreyse 16 saatlik çalışmayla temel teknikleri kapmak mümkün.

Vücudu yarı kadın ve yarı balıktan oluşan, efsanevi deniz kızları binlerce yıldır dünyanın dört bir yanında, hemen hemen her toplumun hikayeleri ve öykülerinde ana karakter olarak karşımıza çıktı.

