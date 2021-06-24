Bu pasta sadece 5 malzemeyle yapılıyor...

Bazı tarifler zordur, çok uğraştırır, mutfakta saatler geçirmemize neden olur. Ama bu tarif çok başka...Hem yapılışı kolay hem de malzemesi az!

MALZEMELER

2 paket petibör bisküvi

2 paket çikolatalı puding

2 adet muz

5 su bardağı süt

1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz veya fındık

SOSU İÇİN

1 paket çikolata sosu

150 ml süt

YAPILIŞI

5 su bardağı sütü bir tencereye koyun, üzerine 2 paket pudingi dökün ve orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Derin bir kapta petibör bisküvileri orta büyüklükte parçalara ayırın.

Muzları orta incelikte dilimleyin.

Hazırlamış olduğunuz pudingi karıştırarak biraz soğumasını sağlayın ve parçaladığınız bisküvilerin üzerine dökün.

İri kıyılmış cevizi pudingli karışıma katın ve bir spatula yardımı ile bisküviler sosa bulanana kadar karıştırın.

Kelepçeli bir kalıba veya orta büyüklükteki bir kabın tabanını streç filmle kaplayın. Üzerine hazırladığınız karışımın yarısını dökün, dilimlediğiniz muzları kaba yerleştirin ve karışımın kalan kısmını muzların üzerine dökün.

Spatula ile bastırarak karışımın kabın şeklini almasını sağlayın.

Üzerine streç film kapatıp buzdolabında 2 saat dinlendirin.

Bir kaba sütü koyup çikolata sosu ekleyin ve sosu pişirin, pişen sosu karıştırarak soğutmaya çalışın.

Buzdolabında bekleyen pastayı kalıbından çıkarın. Üzerine ılık haldeki çikolata sosunu pastanın yer yerini kaplayacak şekilde dökün. Tekrar buzdolabına koyun ve 2 saat dinlendirin.

Pastanız hazır, dilerseniz üzerini meyveler veya çikolata rendesi ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.



