Bu pasta sadece 5 malzemeyle yapılıyor...

Bazı tarifler zordur, çok uğraştırır, mutfakta saatler geçirmemize neden olur. Ama bu tarif çok başka...Hem yapılışı kolay hem de malzemesi az!
MALZEMELER
- 2 paket petibör bisküvi
- 2 paket çikolatalı puding
- 2 adet muz
- 5 su bardağı süt
- 1 çay bardağı iri kıyılmış ceviz veya fındık
SOSU İÇİN
- 1 paket çikolata sosu
- 150 ml süt
YAPILIŞI
- 5 su bardağı sütü bir tencereye koyun, üzerine 2 paket pudingi dökün ve orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
- Derin bir kapta petibör bisküvileri orta büyüklükte parçalara ayırın.
- Muzları orta incelikte dilimleyin.
- Hazırlamış olduğunuz pudingi karıştırarak biraz soğumasını sağlayın ve parçaladığınız bisküvilerin üzerine dökün.
- İri kıyılmış cevizi pudingli karışıma katın ve bir spatula yardımı ile bisküviler sosa bulanana kadar karıştırın.
- Kelepçeli bir kalıba veya orta büyüklükteki bir kabın tabanını streç filmle kaplayın. Üzerine hazırladığınız karışımın yarısını dökün, dilimlediğiniz muzları kaba yerleştirin ve karışımın kalan kısmını muzların üzerine dökün.
- Spatula ile bastırarak karışımın kabın şeklini almasını sağlayın.
- Üzerine streç film kapatıp buzdolabında 2 saat dinlendirin.
- Bir kaba sütü koyup çikolata sosu ekleyin ve sosu pişirin, pişen sosu karıştırarak soğutmaya çalışın.
- Buzdolabında bekleyen pastayı kalıbından çıkarın. Üzerine ılık haldeki çikolata sosunu pastanın yer yerini kaplayacak şekilde dökün. Tekrar buzdolabına koyun ve 2 saat dinlendirin.
Pastanız hazır, dilerseniz üzerini meyveler veya çikolata rendesi ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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