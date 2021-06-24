Dondurma tüketirken bunlara dikkat! İşte ev yapımı dondurma tarifi

Dondurma, tüketirken önceliğimiz sağlık ve hijyen olmalı. Eğer kendimiz dondurma yapıyorsak, kesinlikle pastörize süt kullanmalıyız. Pastörize süt neden önemlidir? Süt pastörize edildiği zaman, içindeki zararlı bakterileri ve bozulma etmenlerini yok etmiş oluruz. Eğer bu işlem yapılmamış olursa, süt mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortamdır ve bu üremeyle beraber süt hızlı bir şekilde bozulur. Ayrıca, dışarıdan aldığımız dondurmalarda eriyip yeniden donmuş dondurmaları tercih etmemeliyiz. Soğuk zincir ile taşındığına emin olduğumuz dondurmaları tüketmeye özen göstermeliyiz. Aksi takdirde zehirlenmelere ve rahatsızlıklara yol açabilir.
Dondurma yerken, aniden yemekten kaçınmak önemlidir. Bademcik ameliyatlarından sonra bazı doktorlar dondurmayı komplikasyonları azalttığı için önermektedir. Dondurmayı aniden yutmak mide kramplarına neden olabilir.
Dondurma, diğer şerbetli ve hamurlu tatlılara göre daha sağlıklı ve daha masum bir tatlıdır. Diğer şerbetli ve hamurlu tatlılara göre içerdiği kalori miktarı açısından daha düşüktür ve özellikle içerdiği süt dondurmayı kalsiyum ve protein kaynağı olarak kullanılabilmemize olanak sağlar. Eğer dışarıdan dondurma alıyorsak, güvenilir markalara ve etiketlerini okuyarak tüketmekte fayda var. Dondurma seçimimizde daha çok doğal meyve içeren dondurmaları alırsak, daha sağlıklı bir tatlı seçimi yapmış oluruz. Doğal meyvelerle yapılmış dondurmalarla iyi bir miktarda C vitamini ve antioksidan alabiliriz.
Dondurma tüketme miktarı, tamamen kişinin enerji ihtiyacına göre değişmektedir. Haftada 1-2 kez uygun miktarda dondurma tüketmekte bir sakınca yoktur. Eğer güvenilir bir sade dondurma tükettiğimizden eminsek 2 küçük top dondurmayı, ayran ve yoğurt gibi bazı ara öğünlerin yerine ekleyebiliriz.
Hem çocuklarınız için hem de kendiniz için dondurma hazırlayabilirsiniz. Baz madde olarak donmuş meyveler veya yoğurt veya labne kullanabilrisniz. Benim danışanlarıma sıklıkla tarifini verdiğim ve çok sevilen bir dondurma tarifim var; umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz.
Malzemeler:
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