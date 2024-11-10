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Bu pazara gidip meyve sebze alamazsınız... Çünkü burada sadece gelin damat var! Çocuklarına eş arayanlar ellerinde kağıtla oraya gidiyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.11.2024 16:34
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Evlilik programlarını aratmayacak görüntü! Çin'in Şanghay şehrinde kurulan "Evlilik Pazarı" görenleri şaşkına çeviriyor. Anne babalar ideal gelin ve damatlarını bulmaya aynı zamanda da kendi çocuklarını diğer anne babalara tanıtmaya gidiyor bu pazara. Bu pazara ellerinde çocuklarının bilgilerinin olduğu kağıtlarla gidiliyor. Bu pazar görenleri adeta şaşkına çeviriyor.

Bu pazara gidip meyve sebze alamazsınız... Çünkü burada sadece gelin damat var! Çocuklarına eş arayanlar ellerinde kağıtla oraya gidiyor

Evlilik programları, yakın geçmişte televizyonda önemli bir yere sahipti. Çeşitli kriterlerdeki gelin-damat adayları birbirleri gerek ekrandan gerek ise stüdyolardan görüp beğeniyordu. Tabii bir seçenek daha vardı, o da ailelerin adayları beğenmesi ve çocuklarına uygun eş olarak görmesiydi.

İşte Çin'in Şanghay şehrinde gerçekleşen "Evlilik Pazarı", televizyon programlarını aratmayan türden bir aktivite ile varlığını koruyor.

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ÇOCUKLARINDAN HABERSİZ

Daily Mail'in haberine göre; bu pazara giden aileler, genellikle çocuklarının bilgisi dışında bir “eş seçme ritüeli” gerçekleştiriyor

Sabah saat 9’da tezgahlarını kuran ebeveynler, potansiyel adayların bilgilerini not ediyor ve akşam 5’e kadar burada kalıyorlar. Tıpkı bir yatırımcının alım-satım yapması gibi, gün bazen karlı bazen ise hayal kırıklığıyla sonuçlanabiliyor. Fakat çocuklarından habersiz eş arayan bu ebeveynler için, bu yer her hafta tekrarlanan bir tür “gizli mutluluk” ritüeli gibi.

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'TOPLUMSAL SORUN'

Sosyolog Sun Peidong, evlilik pazarının yüzeysel bir eş arayışının ötesine geçtiğini, insanların burada yaptıkları şeyin daha derin bir toplumsal soruna işaret ettiğini belirtiyor

Halk Parkı’ndaki bu evlilik pazarı, geleneksel değerlerin modern yaşamın hızıyla buluştuğu, farklı kuşakların beklentilerini ve hayallerini bir araya getiren özel bir alan olarak varlığını sürdürüyor.

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BU PAZAR BAŞKA PAZAR

Burada, ebeveynler çocukları için “en iyi mutluluğu” yaratma çabasında, modern dünyanın gerekliliklerine uyum sağlamaya çalışıyorlar. Pazarda sergilenen özgeçmişlerde kadınların “güzel” ve “sessiz”, erkeklerin ise “zengin” ve “sorumluluk sahibi” olarak anılması tercih ediliyor. Birçok ebeveyn maddi zenginlik ve mutluluğun birbirine bağlı olduğunu düşünüyor ve bir eş seçerken maaş ve ev sahibi olma gibi şeyleri özellikle önemli görüyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Pazar evlilik
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