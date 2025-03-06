Bu plajın bir kuralı var: 'Ya soyun ya da git!' Duyan adeta şok oluyor ancak tamamen gerçek

Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Rostock şehrinde bir plajda yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz hafta yetkililer, belirlenen çıplaklar plajında kıyafet çıkarmayı reddeden ziyaretçileri plaj görevlilerinin uzaklaştırmasına izin veren yeni bir düzenleme getirdi.

KARAR ALINDI

Rostock Turizm yetkilisi Moritz Naumann, yaptığı açıklamada, bu önlemin 'çıplaklar kampı alanlarında rahatsız edildiklerini hisseden birçok kişiden gelen şikayetler' nedeniyle alındığını belirtti. Ancak kuralın yalnızca 'çatışma durumlarında' uygulanacağını vurguladı.

BAZI KURALLARI DA VAR

Bu kararın sebebi, Nüdist anlayışa sahip plaja gelen ziyaretçilerin rahat etmesi. Nudist, çıplak bir şekilde belirli bölgelerde rahatça dolaşan kişiye denilmektedir.

Plajda dik dik bakmak, fotoğraf çekmek ve istenmeyen yorumlar yapmak kesinlikle yasak. Ayrıca, belirlenmiş plajlarda sosyal çıplaklık teşvik edilse de bu uygulama her yerde kabul görmüyor. Rostock’ta 15 kilometrelik kıyı şeridi, naturist, karma kullanım ve kıyafet zorunlu plajlar olarak bölündü. Böylece her ziyaretçi kendini rahat hissedebileceği bir alan bulabiliyor. Ancak artık çıplaklar plajına adım atanlar için tek bir kural var: Ya tamamen soyunun ya da ayrılmaya hazır olun.