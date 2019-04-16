Mynet Trend

Bu saç modelleri sizleri dehşete düşürecek!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 16.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Bu çılgın saç kesimleri, uçuk kaçık renkler ve tarzlar sizlere kendinizi normal hissettirecek. Bir yandan gülüp bir yandan hayretler içinde kalacağınız 10 tuhaf saç modelini sizler için bir araya getirdik.

Bu saç modelleri sizleri dehşete düşürecek!

Her insan için saç çok önemlidir. Tarzımızı, güzelliğimizi tamamlayan en güzel ve doğal aksesuar saçlarımızdır. Onlar sağlıklı kalsın dökülmesin diye bakımlardan bakımlara yöntemlerden yöntemlere koşar dururuz. Ama bu görsellerdeki kişiler bu olayı çok yanlış anlamışlar sanırım. 'Sebebi neydi ki?' diyeceğiniz 10 sıra dışı saç modelini sizler için derledik.

Gülsek mi ağlasak mı biz bilemedik! Yorum sizin...

1saç

2saç

3saç

4saç

5saç

6saç

7saç

8saç

9saç

10saç


PARTNERBuraya gitmek imkansız!Buraya gitmek imkansız!
Ünlülerin bu fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız Ünlülerin bu fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız
Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasını açıkladı!Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç saçlar saç kesimi saç modelleri komik haberler ilginç fotoğraf komik fotoğralar ilginç haberler Eğlence

En Çok Okunan Trend Haberler

Komünist Başkan sözünü tuttu!

Komünist Başkan sözünü tuttu!

İstanbul tarihinin en büyük 'torbacı' operasyonu

İstanbul tarihinin en büyük 'torbacı' operasyonu

28 yıl sonra öğrendi! Görünce şoke oldu

28 yıl sonra öğrendi! Görünce şoke oldu

Mansur Yavaş'a EYT sorusu! Cevap vermeden...

Mansur Yavaş'a EYT sorusu! Cevap vermeden...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlülerin bu fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız

Ünlülerin bu fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız

Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasını açıkladı!

Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasını açıkladı!

Oyuncak bebek makyajı viral oldu!

Gerçek mi oyuncak mı anlamak dikkat istiyor!

İşte gerçek aşkı kanıtlayan sevgi dolu fotoğraflar

İşte gerçek aşkı kanıtlayan sevgi dolu fotoğraflar

Bu adamların şişelerle yaptıklarına inanamayacaksınız!

Bu adamların şişelerle yaptıklarına inanamayacaksınız!

Kraliçeyle tanışacak olsanız neler yapmanız gerekir?

Kraliçeyle tanışacak olsanız neler yapmanız gerekir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.