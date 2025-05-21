Bu sefer de Çinliler keşfetti: Dünya'da daha önce hiç görülmedi! Bu bakteri uzayın zorlu koşullarına çok uyumlu

Mayıs 2023’te, Çinli astronotlar Fei Junlong, Deng Qingming ve Zhang Lu, uzay istasyonunun iç yüzeylerinden mikrobiyom örnekleri topladı. Bu örneklerin incelenmesi sonucunda, bilim insanları daha önce bilinmeyen yeni bir bakteri türü keşfetti. Bu bakteri, toprakta bulunan ve enfeksiyonlara neden olabilen Niallia circulans adlı bakteriyle genetik olarak benzerlik gösterdiği için, yeni türe Niallia tiangongensis adı verildi.

Bu önemli keşif, Uluslararası Sistematik ve Evrimsel Mikrobiyoloji Dergisi'nde yayımlandı.

UZAYA UYUM SAĞLIYOR

Niallia tiangongensis bakterisinin, uzay ortamının zorlu koşullarına karşı özel bir şekilde uyum sağladığı belirlendi. Bu bakteri, yaşamak için jelatini parçalayıp azot ve karbon gibi besinleri elde edebiliyor. Ayrıca mikro yerçekimi ve yüksek radyasyon gibi zorlu şartlara karşı biyofilm adı verilen koruyucu yapılar oluşturabiliyor. Biyofilmler, bakterilerin hayatta kalmasına ve ilaçlara karşı direnç geliştirmesine yardımcı oluyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER BAKTERİLER BULUNMUŞTU

Bu keşif, daha önce 2018 yılında uzay istasyonunda tespit edilen Enterobacter bugandensis adlı bakteriyi hatırlatıyor. O bakteri de uzayda hayatta kalıp gelişebilen bir türdü. Bu durum, bazı bakterilerin uzayda evrim geçirerek daha dayanıklı hale gelebileceğini gösteriyor.

DÜNYA İÇİN DE ÖNEMLİ

Bilim insanları, uzaydaki bu tür bakterilerin sadece astronotların sağlığı için değil, aynı zamanda Dünya’daki enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede de önemli bilgiler sağlayabileceğini söylüyor. Uzayda yaşayan mikroorganizmaların nasıl değiştiğini anlamak, antibiyotik direnci gibi konularda yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.