Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bu sefer sürücü değil at: Sünnet çocuğunu gezdirecekti alkol bağımlısı çıktı!

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir düğünde ata bile alkollü içki içirdiler. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler tepki çekerken sürekli alkollü içki verildiği öğrenilen atın bağımlı hale geldiği öğrenildi.

Bu sefer sürücü değil at: Sünnet çocuğunu gezdirecekti alkol bağımlısı çıktı!
Çiğdem Sevinç

Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Yatağan ilçesinde C.Ö. isimli bir şahıs, oğlu için sünnet düğünü yaptı. Düğün programı kapsamında sünnet çocuğunu gezdirmesi için fayton çağırıldı.

Bu sefer sürücü değil at: Sünnet çocuğunu gezdirecekti alkol bağımlısı çıktı! 1

SAHİBİ ALKOLLE BESLİYOR

Yatağan Ahmet Toksöz Caddesi'nde sünnet çocuğunu fayton ile taşıyacak olan ata, sahibi tarafından alkollü içecek verilmesi görenleri şaşırttı. Yemek tabağı içinde fayton atına alkol içirildiğini gören bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonuyla kaydetti.

Bu sefer sürücü değil at: Sünnet çocuğunu gezdirecekti alkol bağımlısı çıktı! 2

BAĞIMLI OLMUŞ

Tepki çeken olayın görüntüleri kameralara bu şekilde yansırken, zavallı atın alkol bağımlısı yapıldığı görüldü.

(İHA)

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Britney Spears'ın paylaşımında dikkat çeken görüntü!Britney Spears'ın paylaşımında dikkat çeken görüntü!
Michelin yıldızlı restoranda 'karıncalı yoğurt' gündem olduMichelin yıldızlı restoranda 'karıncalı yoğurt' gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
alkol Muğla sünnet At
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.