Bu sene 'Pembe Top' Neslihan Atagül'de

Pembe Top Sahada projesi, tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan ekim ayında, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle bu yıl da hayata geçirildi. Her 8 kadından birini etkileyen meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi yedinci kez gerçekleştirildi. Meme kanserinde erken tanının sembolü haline gelen Pembe Top, meme kanseriyle mücadele konusunda bilinç yaratmak için bu yıl gönüllü destekçi Neslihan Atagül Doğulu’nun elinden yükseldi.

YEDİNCİ YILINDA PROJEDEN BİR İLK!

Bu yıl salgın önlemleri kapsamında maç anında gerçekleştirilemeyen hava atışında bir ilke imza atıldı ve Pembe Top ile sembolik bir hava atışı gerçekleştirildi. Hava atışı; projenin bu yılki gönüllü destekçisi Neslihan Atagül Doğulu, ülkemizi NBA’de temsil eden Cedi Osman ve Anadolu Efes Spor Kulübü Kaptanı Doğuş Balbay’ı buluşturdu.

Neslihan Atagül Doğulu; Cedi Osman ve Doğuş Balbay’ın arasında yerini alarak hava atışını gerçekleştirdi. Sağlığın önemini çok daha iyi anladığımız bu yılda koşullar ne olursa olsun yeniden yükselen Pembe Top, bir kez daha kadınları meme kanserinde erken tanı farkındalığına davet etti.