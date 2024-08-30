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  4. Bu sene tatile doymadı! Fahriye Evcen plaj pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bu sene tatile doymadı! Fahriye Evcen plaj pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 14:30
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Burak Özçivit ile 2017 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen bu sene adeta tatile doymadı. Bodrum'daki lüks yazlıklarında eşi ve çocuklarıyla tatil yapan Fahriye Evcen plaj pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Evcen'in son pozlarına yine beğeni ve yorum yağdı.

MYNET-Yıllar önce "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışan ve zaman içerisinde arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuştu.

Son dönemde kazançları ve yatırımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü çift son olarak Bodrum'daki lüks villaları ile çok konuşulmuştu. Yeni yazlığının keyfini çıkaran Fahriye Evcen bu sene adeta tatile doymadı.

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Sosyal medya hesabından sık sık mayolu pozlarıyla paylaşımlar yapan Evcen'e takipçilerinden övgüler yağıyor.

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AYNA POZU OLAY OLDU

Fahriye Evcen plaja inerken ayna karşısında çekildiği bir karesi ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin karelerine sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'kim der iki çocuk annesi' gibi yorumlar yaptılar.

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Fahriye Evcen
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