Bu sıra dışı kardeşler attıkları bir tweetle viral oldular!

Alexandria, Twitter'da günlük hayatlarından görüntüleri paylaştıktan sonra tweet hızla yayıldı. Detroit şehrinde yaşayan Jessica Toutant ve Alexandria Bishop kardeşler, sizin de gördüğünüz gibi birazcık farklı...

İşte o zıt kutupların birleşimi kız kardeşler...

Alexandria, attığı twitle bir anda herkesin ilgisini çekti ve sosyal medyada kardeşiyle viral oldu.

"Kız kardeşim ve ben zıt kutuplarız. Onun evi vs. benim evim"

Alexandria, kendi fotoğraflarının yanında yaşadığı yerlerin de görüntüsünü paylaştı.

İşte Jessica'nın evinin arka bahçesi...

Bu ise; Alexandria'nın evinin girişindeki misafirperver paspas...Defol!

Jessica'nın oturma odası...

Alexandria'nın oturma odası...

Alexandria, "Jessica'nın bahçesinde yeğenlerimi izliyordum ve çitinin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştım. Hiç beklemediğiniz şeyler viral oluyor ve bunu asla anlayamayacağım" diyerek düşüncelerini paylaştı.

Yaşam tarzlarının bu kadar farklı olmasının sebebi aralarındaki 8 yaş olabilir. Alexandria ve Jessica, gerek görünüş gerekse yaşayış farklılıklarına rağmen oldukça iyi geçiniyorlar.