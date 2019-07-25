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Bu sıra dışı kardeşler attıkları bir tweetle viral oldular!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 25.07.2019 10:18 | Son Güncelleme

Kardeş olmalarına rağmen tamamen zıt karakterlere sahip 'Jessica ve Alexandria' sosyal medyada viral oldu.

Bu sıra dışı kardeşler attıkları bir tweetle viral oldular!

Alexandria, Twitter'da günlük hayatlarından görüntüleri paylaştıktan sonra tweet hızla yayıldı. Detroit şehrinde yaşayan Jessica Toutant ve Alexandria Bishop kardeşler, sizin de gördüğünüz gibi birazcık farklı...

İşte o zıt kutupların birleşimi kız kardeşler...

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Alexandria, attığı twitle bir anda herkesin ilgisini çekti ve sosyal medyada kardeşiyle viral oldu.

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"Kız kardeşim ve ben zıt kutuplarız. Onun evi vs. benim evim"

Alexandria, kendi fotoğraflarının yanında yaşadığı yerlerin de görüntüsünü paylaştı.

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İşte Jessica'nın evinin arka bahçesi...

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Bu ise; Alexandria'nın evinin girişindeki misafirperver paspas...Defol!

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Jessica'nın oturma odası...

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Alexandria'nın oturma odası...

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Alexandria, "Jessica'nın bahçesinde yeğenlerimi izliyordum ve çitinin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştım. Hiç beklemediğiniz şeyler viral oluyor ve bunu asla anlayamayacağım" diyerek düşüncelerini paylaştı.

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Yaşam tarzlarının bu kadar farklı olmasının sebebi aralarındaki 8 yaş olabilir. Alexandria ve Jessica, gerek görünüş gerekse yaşayış farklılıklarına rağmen oldukça iyi geçiniyorlar.

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Yaratıcı kardeşlerden Jessica, ev dekorasyonuyla ve kına tasarımı ile yakından ilgileniyor. Alexandria ise; makyaj sanatçısı, heykeltıraş ve illüstratör olarak çalışıyor.

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İnsanlarda Alexandria'ya 'Gördüğümüz şey' başlığı altında cevaplar atmaya başladılar. O komik cevaplardan bazıları şöyle:

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