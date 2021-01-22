Bu sırrı bilen yok! Adım adım çiğ börek tarifi

Kırım Tatarlarına özgü olan Çiğ börek, çibörek ismiyle de biliniyor. Ülkemizde genellikle Eskişehir'de yapılan enfes böreğin tarifini püf noktası ile ele aldık. Tarifi deneyen herkes bu tada hayran kalıyor!

Malzeme Listesi

3 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı karbonat

3 su bardağı un

3 adet haşlanmış patates

100 gr beyaz peynir

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı toz nane

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

500 ml sıvı yağ(kızartmak için)

Hazırlanışı

Adım 1

Unu derin bir karıştırma kabına alın. Ortasını açın ve diğer tüm malzemeleri koyup yoğurmaya başlayın. Un ilave edip kıvamını ayarlayın. (Ne çok yumuşak ne çok sert bir hamur olsun.)

Adım 2

Yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakın. Haşlanmış patatesleri rendeleyip peynir ve tuz ile baharatlarla karıştırın. Hamuru tezgaha alıp tekrar yoğurup uzun baton ekmek gibi uzatın bıçakla bezeler kesin ve yuvarlayın.

Adım 3

Her bir hamur bezesini merdaneyle un serperek açın. İçine patatesli peynirli harçtan koyup kapatın. Derin bir tencere ya da tavaya sıvı yağ koyup kızdırın.

Adım 4

Çiğ börekleri arkalı önlü sıvı yağda kızartın havlu kağıt serili servis tabağına alın. Diğer hamurlara da ayın işlemi tekrarlayın. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Hazırladığınız kıymalı harcın içine mutlaka su koymalısınız. İçine eklediğiniz bu su, böreklerin kızarırken kabarmalarına yardımcı olacaktır. Hamurunun içine koyduğunu sirke ise böreğin yağ çekmemesini sağlayacak.



