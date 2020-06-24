Son Yılların En Güzel Çifti İçin Umutlar Tükeniyor...

Nedir bu çektiğimiz ünlülerin aşk hayatından? Bir ilişkiye başlıyorlar, çok da yakışıyorlar birbirlerine. Tam alışıyoruz, artık onları birbirlerinden ayrı düşünemez hale geliyoruz; hop ayrılıveriyorlar. E oldu mu şimdi? Oysa biz ilk bebeğinize isim düşünmeye bile başlamıştık! Aslı Enver - Murat Boz ilişkisi tam da böyle bir hayal kırıklığı yaşattı işte herkeste. Doğrusunu söylemek gerekirse ben ikisinin de sıkı takipçilerinden değilim. Hatta takipçileri olduğum bile söylenemez. Aslı Enver'i Murat Boz'dan önce tanımıştım. Sene galiba 2007'ydi; Kavak Yelleri'nin esip gürlemeye başladığı yıllar. Biz de ailece televizyonla daha haşır neşirdik o zamanlar. Dizinin ilk bölümlerinde kötücül bir karakter olarak yer almasına rağmen, abartısız oyunculuğu ve doğal güzelliği ile dikkatimi çekmişti. Murat Boz da hemen hemen aynı yıllarda, Tarkan'ın vokalisti olarak başlamış müzik kariyerine. Ne güzel başlamıştı her şey İkisinin adının birlikte anılmaya başlaması ise, 2016 yılında birlikte rol aldıkları Kardeşim Benim filmine dayanıyor. Filmde rol icabı Burak Özçivit'le aralarında bir aşk ilişkisi olmasına rağmen Aslı Enver, gerçek hayatta Murat Boz ile yakınlaşmaya başlamıştı. Murat Boz, 8 yıl birlikte olduğu Eliz Sakuçoğlu ile 2008′de evlenmiş, 2012′de boşanmış. Toplamda 12 yıl süren bu ilişkinin ardından adı Aslıhan Doğan ve Senem Şensılay gibi isimlerle birlikte anılsa da, uzunca bir süre kendisinin doğruladığı ve zihinlerde yer eden bir beraberliği olmamıştı. Ta ki karşısına Aslı Enver çıkana kadar. Belki de bu yakınlaşmada, Aslı Enver'in Birkan Sokullu ile 2012'de başlayan ve 2015'te biten evliliğinin yarattığı duygusal boşluk da etkili olmuştur, kim bilir?

Bir süre ikisi de ilişkilerini saklamaya çalıştılar ama nihayet 2016 Şubatında ikisi birden, sosyal medya hesaplarında birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşınca, herkes pek bir sevindi. İlk günden beri herkes Aslı Enver ve Murat Boz'u birbirine çok yakıştırdı. İkisi de genç, güzel, başarılı ve sansasyonlarla değil mesleki performanslarıyla gündemdeydiler. Her ikisinin aile ve hayran çevresinde de kabul gören bir ilişkileri oldu. Ama galiba biraz fazla süratli gelişti her şey. Beraberliklerinin 2. ayında birlikte yaşamaya başlayan çift, aynı yılın Haziran ayında evleneceklerini duyurdular; yani daha ilişkilerinin 4. ayında. Nasıl yani!? Aradan geçen 1 yılın sonunda ise, ilk ayrılık sinyalleri gelmeye başlamıştı. 2017 Mayıs ayında, Murat Boz'un Eser Yenenler'le birlikte bir gece, "İşte Benim Stilim" yarışmasıyla ünlenen Nihal-Bahar Candan kardeşlerle eğlenmeye gittiği, eğlencenin Eser Yenenlerin evinde devam ettiği ve Aslı Enver'in de bunu öğrenince Murat Boz'u terk ettiği haberleri yayılmaya başladı. Her ne kadar Murat Boz bu iddiaları yalanlasa ve Aslı Enver bir süre sessiz kalsa da, hala birlikte olduklarını düşündürecek bir görüntü de vermediler. Hatta sonraki günlerde Aslı Enver ilişkilerinin o geceden çok daha önce bittiğini söylemişti.