Bu tarif ile ödemlerinizden kurtulun

Havaların ısınmasıyla birlikte diyet programlarına başlanıldı. Kış boyunca vücudumuzda yer eden ödem, bölgesel yağlanmalar ve toksitlere karşı beden temizliği yapmanın şimdi tam zamanı. Haftada iki öğün uygulayacağınız bu yeşil detoks çorbası fazlalıklarınızdan arınmanızı sağlayacak, üstelik yapılışı çok kolay!

MALZEMELER

3 adet orta boy kabak

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu

1 su bardağı bezelye

250 gr brokoli

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, kimyon

Su

YAPILIŞI

Kabakları soyun ve yuvarlak dilimler şeklinde doğrayın.

Brokoliyi büyük küpler halinde parçalayın.

Maydanoz ve dereotunu saplarıyla birlikte doğrayın.

Tencereye tüm sebzeleri alın, üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını, biraz tuz ve kimyonu ekleyin.

Sebzelerin üzerini 3 parmak geçecek kadar su ekleyin ve 10 dakika pişirin.

Pişirme işleminden sonra sebzeleri blender ile püre haline getirin.

Detoks çorbanız hazır, afiyet olsun.



