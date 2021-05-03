YEMEK

İftara Kalan Süre
--
Saat
--
Dakika
Advertisement
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bu tarif ile ödemlerinizden kurtulun

Bu tarif ile ödemlerinizden kurtulun

Elif Yaman Elif Yaman
03.05.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Detoks” kelimesini son yıllarda çokça duyuyoruz. Genellikle hızlı kilo verdirme formülü olarak bilinse de detoksun asıl amacı vücutta biriken zararlı maddelerin atılması için metobolizmayı hızlandırmaktır. Özellikle yaz aylarına girerken yapacağınız detoks vücudunuzu yenileyecektir.

Havaların ısınmasıyla birlikte diyet programlarına başlanıldı. Kış boyunca vücudumuzda yer eden ödem, bölgesel yağlanmalar ve toksitlere karşı beden temizliği yapmanın şimdi tam zamanı. Haftada iki öğün uygulayacağınız bu yeşil detoks çorbası fazlalıklarınızdan arınmanızı sağlayacak, üstelik yapılışı çok kolay!

MALZEMELER

  • 3 adet orta boy kabak
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1/2 demet dereotu
  • 1 su bardağı bezelye
  • 250 gr brokoli
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, kimyon
  • Su

YAPILIŞI

  • Kabakları soyun ve yuvarlak dilimler şeklinde doğrayın.
  • Brokoliyi büyük küpler halinde parçalayın.
  • Maydanoz ve dereotunu saplarıyla birlikte doğrayın.
  • Tencereye tüm sebzeleri alın, üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını, biraz tuz ve kimyonu ekleyin.
  • Sebzelerin üzerini 3 parmak geçecek kadar su ekleyin ve 10 dakika pişirin.
  • Pişirme işleminden sonra sebzeleri blender ile püre haline getirin.
  • Detoks çorbanız hazır, afiyet olsun.
Kabızlık sorununu doğal yöntemlerle çözebilirsinizKabızlık sorununu doğal yöntemlerle çözebilirsiniz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Peygamber Efendimizin sevdiği deşişe çorbası nasıl yapılır? Peygamber Efendimizin sevdiği deşişe çorbası nasıl yapılır?
MasterChef'teki eşsiz lezzete sahip o çorba: Muradiye çorbası tarifi...MasterChef'teki eşsiz lezzete sahip o çorba: Muradiye çorbası tarifi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

"Annesinin bekaret korsesinden sıkıldığında" notuyla paylaştı

EDHO setinden duygusal paylaşım! "Aramızdasın ağabey"

EDHO setinden duygusal paylaşım! "Aramızdasın ağabey"

Son Yaz hayranlarına kötü haber!

Son Yaz hayranlarına kötü haber!

Hurmadaki büyük hile! Pankreas kanserine kadar götürebilir

Hurmadaki büyük hile! Pankreas kanserine kadar götürebilir

Bu tarif ile ödemlerinizden kurtulun: Yeşil Detoks Çorbası

Bu tarif ile ödemlerinizden kurtulun: Yeşil Detoks Çorbası

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İçmeye doyamadığımız Americano nasıl hazırlanır?

İçmeye doyamadığımız Americano nasıl hazırlanır?

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Dışı çıtır, içi sürprizli: French tostun böylesi parmak ısırtıyor!

Dışı çıtır, içi sürprizli: French tostun böylesi parmak ısırtıyor!

Ayıla bayıla yiyoruz! Tam bir şifa deposuymuş

Ayıla bayıla yiyoruz! Tam bir şifa deposuymuş

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.