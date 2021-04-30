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Kabızlık sorununu doğal yöntemlerle çözebilirsiniz

Seray Üstün Seray Üstün
30.04.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabızlık toplumda oldukça sık görülen bir sindirim problemidir. Kötü beslenme, stres ve hareketsizlik gibi faktörler kabızlığa neden olabilir. Bu hastalığın çözümü ise oldukça basit ve doğaldır. Tek yapmanız gereken pırasanın mucizesine kendinizi bırakmak olacak.

Kabızlık sorununu doğal yöntemlerle çözebilirsiniz

Pırasa ,safra kesesinin düzenli ve rahat çalışmasını sağlar. İdrar söktürür. Şurubu göğsü yumuşatır, öksürüğü keser. İştahsızlığı giderir. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Romatizma, mafsal ağrıları, damar sertliği, böbrek hastalıkları, üremi ve idrar tutukluğunda faydalıdır. Suyu yüzdeki sivilce ve lekelere faydalıdır. Sinirleri kuvvetlendirir. Basur memeleri için faydalıdır. Arı sokmasında da kullanılır.

Sık sık tüketilecek pırasa yemeği, bağırsak florasını hem düzene sokacak, hem de kabızlığı yavaş yavaş ortadan kaldıracaktır. Eğer, kabızlık biyolojik bir sebebe dayanmıyor ise, beslenme şeklini değiştirmek gerekir. Dr.Fevzi Özgönül kabızlık ve çözümü hakkında önemli bilgiler verdi. Dr.Fevzi Özgönül ,''Akdeniz mutfağının önemli yiyecekleri arasında yer alan pırasa, özellikle böbreklerimiz ve sindirim sistemimiz için de son derece faydalı bir gıda maddesidir. Mesela; şiddetli kabızlık çekenler için pırasa salatası, mükemmel bir çözüm getirmektedir.Lahana, pırasa, kereviz, ıspanak, karnabahar gibi sebzelerin bol olduğu günleri yaşıyoruz. Bu sebzelerin her biri ayrı bir şifa, sağlık kaynağı.Fakat günümüzde bu tür besinlerin varlığını bile unutur olduk.Günümüzde kıymetini bilemediğimiz sebzelerden biri de ''Pırasa''.Sağlık kaynağı bu sebze, potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor bakımından oldukça zengin bir gıda maddesidir.Aynı zamanda, bol miktarda A, B1, B2 C ve E vitamini içerir. Pırasa, bütün bu özelliklerinin yanında hem böbreklerinizin rahat çalışmasına yardımcı olur, hem de içeriğinde bulunan taş oluşumunu engelleyici etkin madde sayesinde böbrek taşlarının oluşumunu da önler.''dedi.

Şimdi gelelim kabızlık sorunu yaşayanlara önereceğimiz pırasa salatasının tarifine;

MALZEMELER

  • Pırasanın yeşil sapı
  • Sıcak su
  • Limon
  • Zeytinyağı
  • Kayatuzu

YAPILIŞI

Pırasanın yeşil saplarını iyice yıkayın , sonra 4 parmak kalınlığında doğrayın,Bir kapta bir tutam kaya tuzu ile ovun,Üzerine sıcak suyu dökün 5 dakika bekleyin,Suyunu süzün,Sonra limon sıkıp zeytin yağı ekleyip salata gibi tüketin.


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