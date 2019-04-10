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Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
SEYAHAT  | 10.04.2019 11:33 | Son Güncelleme

Her yıl yurtdışına seyahat etme isteği artıyor. Ancak, sokaklar ziyaretçilerle doluyken ülke vatandaşlarının ne hissettiği pek düşünülmüyor. Turistler, farklı bir ülkeye gittiklerinde o ülkenin geleneklerine veya tarihi değerlerine uymadığı zaman yasaklarla karşılaşabiliyorlar. İşte eğer gidecekseniz aklınızda bulunması gereken bazı sınırlamalar.

Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!

Venedik turistlerden vergi alıyor

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İtalya'nın Venedik şehrini ziyaret etmek isteyen turistler bundan sonra kente girerken para ödemek zorunda kalacak. 'Aşırı turist yoğunluğu'ndan muzdarip olan Venedik belediyesinin tekflifi İtalya 2019 yılı bütçesiyle beraber kabul edilmesinin ardından turistlerden Venedik'e girişte 2,5 ila 5 euro arasında ücret alınmasının önü açıldı. Ücretin, yüksek sezon tabir edilen dönemlerde 10 euro'ya kadar çıkması söz konusu.

Filipinler'deki plajlarda sigara içmek, yemek yemek ve kumdan kaleler inşa etmek yasaktır

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Tayland'da plastik poşet kullanana para cezası uygulanıyor

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Bali'de bikinili yürüyüş yasaklanabilir

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Bali'de yaşayan insanlar turistlerin kutsal sayılan yerlerde bikini ve mayolarla dolaşmasından rahatsız. Bu nedenle, yetkililer, bikini giymeyi yasaklamayı ve kutsal yerlerin turistlere erişimini sınırlandırmayı ciddi şekilde düşünüyorlar.

Everest'e yılda sadece 300 kişi tırmanabilecek

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Dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest, aynı zamanda dünyanın en yüksek çöplüğü olarak anılıyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve tırmanış yaptığı Everest'te gerçekleştirilen tırmanışların büyük bir çöp yığını oluşturması sonucunda, Çin hükümeti konuyla ilgili önlem aldı. Her yıl Everest'in Çin tarafında bulunan bölgeyi 60 bin dağcı ziyaret ediyor. Çin'in yaptığı açıklamaya göre, bölge büyük bir çöplüğe dönmüş durumda. Bu sebeple Çinli yetkililer, kendi bölgelerinde oluşan dev çöp yığınını temizlemek amacıyla dağa yapılacak ziyaretleri kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı. Bundan böyle Everest yılda en fazla 300 kişinin ziyaretine açık olacak.

Hollanda'da bisiklet sürenlerin telefonla konuşmasına izin verilmiyor

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Bisiklet kiralamaya alışkın olan ziyaretçiler, bisiklet sürerken telefonda konuşmayı bırakmak zorunda kalacaklar. Yapmazlarsa, 250 dolar ceza ödemek zorunda kalabilirler. Ülkede önce, araba kullanırken konuşmak yasaktı, ancak Temmuz 2019’dan bu yana bisikletçiler için aynı yasa geçerli oldu. Sebep basit: kazaların sayısı arttı.

Floransa'da turistler sokakta yemek yiyemez veya dinlenemez

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Bu şehri her yıl farklı ülkelerden 10 milyondan fazla kişi ziyaret ediyor. Daha önce Floransa'da dinlenip sandviç yiyen yorgun turistlerin olmadığı bir yer yoktu. Şehir yetkilileri bu davranışın Floransa'nın görünümünü olumsuz yönde etkilediğine karar verdi ve 2018'den beri merdivenlerde oturup dışarıda yemek yemenin yasadışı olduğunu söyledi. Bu yasa yalnızca şehir merkezinde 4 cadde için geçerlidir ve bu kanunları çiğnerseniz 500 $ ödemeniz gerekecektir.

Roma'da turist otobüsleri sınırlı ve tarihi yerler daha dikkatli izleniyor

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2019 Ocak ayından bu yana, İtalya başkentinin merkezi turist otobüsleri giremiyor. Bu, tarihsel mirası korumak, gürültü ve hava kirliliği seviyelerini azaltmak için yapıldı.


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ülkelerin turistlere uyguladığı yasaklar ülkeler ve kuralları

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