Bu ülkelere gidecekseniz mutlaka bilmeniz gerekiyor!

Dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest, aynı zamanda dünyanın en yüksek çöplüğü olarak anılıyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve tırmanış yaptığı Everest'te gerçekleştirilen tırmanışların büyük bir çöp yığını oluşturması sonucunda, Çin hükümeti konuyla ilgili önlem aldı. Her yıl Everest'in Çin tarafında bulunan bölgeyi 60 bin dağcı ziyaret ediyor. Çin'in yaptığı açıklamaya göre, bölge büyük bir çöplüğe dönmüş durumda. Bu sebeple Çinli yetkililer, kendi bölgelerinde oluşan dev çöp yığınını temizlemek amacıyla dağa yapılacak ziyaretleri kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı. Bundan böyle Everest yılda en fazla 300 kişinin ziyaretine açık olacak.

Bali'de yaşayan insanlar turistlerin kutsal sayılan yerlerde bikini ve mayolarla dolaşmasından rahatsız. Bu nedenle, yetkililer, bikini giymeyi yasaklamayı ve kutsal yerlerin turistlere erişimini sınırlandırmayı ciddi şekilde düşünüyorlar.

İtalya'nın Venedik şehrini ziyaret etmek isteyen turistler bundan sonra kente girerken para ödemek zorunda kalacak. 'Aşırı turist yoğunluğu'ndan muzdarip olan Venedik belediyesinin tekflifi İtalya 2019 yılı bütçesiyle beraber kabul edilmesinin ardından turistlerden Venedik'e girişte 2,5 ila 5 euro arasında ücret alınmasının önü açıldı. Ücretin, yüksek sezon tabir edilen dönemlerde 10 euro'ya kadar çıkması söz konusu.

Hollanda'da bisiklet sürenlerin telefonla konuşmasına izin verilmiyor

Bisiklet kiralamaya alışkın olan ziyaretçiler, bisiklet sürerken telefonda konuşmayı bırakmak zorunda kalacaklar. Yapmazlarsa, 250 dolar ceza ödemek zorunda kalabilirler. Ülkede önce, araba kullanırken konuşmak yasaktı, ancak Temmuz 2019’dan bu yana bisikletçiler için aynı yasa geçerli oldu. Sebep basit: kazaların sayısı arttı.

Floransa'da turistler sokakta yemek yiyemez veya dinlenemez

Bu şehri her yıl farklı ülkelerden 10 milyondan fazla kişi ziyaret ediyor. Daha önce Floransa'da dinlenip sandviç yiyen yorgun turistlerin olmadığı bir yer yoktu. Şehir yetkilileri bu davranışın Floransa'nın görünümünü olumsuz yönde etkilediğine karar verdi ve 2018'den beri merdivenlerde oturup dışarıda yemek yemenin yasadışı olduğunu söyledi. Bu yasa yalnızca şehir merkezinde 4 cadde için geçerlidir ve bu kanunları çiğnerseniz 500 $ ödemeniz gerekecektir.

Roma'da turist otobüsleri sınırlı ve tarihi yerler daha dikkatli izleniyor

2019 Ocak ayından bu yana, İtalya başkentinin merkezi turist otobüsleri giremiyor. Bu, tarihsel mirası korumak, gürültü ve hava kirliliği seviyelerini azaltmak için yapıldı.



