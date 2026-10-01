Bu yapay zeka adeta dedektif gibi çalışıyor, ölüm zamanını çözüyor!

Nature Communications dergisinde yayımlanan bir araştırmada, ölüm sonrası geçen süreyi tahmin etmek için mikroorganizmalardan yararlanan bir yapay zekâ sistemi geliştirildi.

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden biyoinformatik uzmanı ve çalışmanın ortak yazarı Kang Ning, Gizmodo’ya yaptığı açıklamada ölümden bu yana geçen süreyi tahmin etmenin adli bilimlerde oldukça zor olduğunu söyledi. Ning’e göre önceki mikrobiyom yöntemleri yalnızca birkaç zaman noktasından (genellikle 3 ila 5) örnek alıyor ve tek bir vücut bölgesine odaklanıyor; bu da özellikle parçalanmış veya eksik kalıntılarda çoğu zaman artı eksi 3 günden büyük hatalara yol açıyor.

34 İNSAN BEDENİNDEN ALINAN VERİLERLE EĞİTİLDİ

Araştırmacılar, mHolmes’u 34 insan bedeninin yüz ve kalça bölgelerinden 21 gün boyunca günlük olarak alınan deri mikrobiyomu örneklerine ait kamuya açık verilerle eğitti.

Bu veriler, sistemin ölü bedenlerdeki mikroorganizmaların zaman içinde nasıl geliştiğini öğrenmesini sağladı. Model ayrıca bir vücut bölgesinden öğrendiklerini başka bir bölgeye ilişkin tahminlerde kullanabilecek şekilde geliştirildi.

Bu özellik, özellikle parçalanmış veya eksik kalıntıların söz konusu olduğu durumlarda yararlı olabilir.

EKSİK GÜNLERİ VE GEÇMİŞTEKİ DEĞİŞİMLERİ TAHMİN EDEBİLİYOR

Ning’in açıklamasına göre mHolmes temel olarak mikroorganizmalar için bir “hava durumu tahmincisi” gibi işliyor; bakterilerin bir ceset üzerinde uzun süre boyunca nasıl çoğaldığını ve azaldığını öğreniyor. Sistem, birkaç günlük mikrobiyal veriden hareketle örnek alınmayan günlerdeki değişimleri tahmin edebiliyor. mHolmes, bu tahminlerden yola çıkarak ölümün üzerinden geçen süreyi hesaplıyor. Gelecekteki mikrobiyal bileşimi öngörebildiği gibi, ölümden sonraki ilk haftada yaşanan değişimleri geriye dönük olarak da yeniden oluşturabiliyor.

Ning, mHolmes’un mikrobiyal değişimleri neredeyse gün gün tahmin edebildiğini ve farklı vücut bölgeleri arasında yapılan tahminlerde ortalama hatanın iki günden az olduğunu belirtti. Sistemin geçmişteki mikrobiyal gelişimi yeniden oluşturma performansı, araştırmacılar girdi verilerinin yarısından fazlasını çıkardığında da istikrarlı kaldı.

ADLİ İNCELEMELERDE KULLANILMASI İÇİN DAHA FAZLA ÇALIŞMA GEREKİYOR

mHolmes, ileri derecede ayrışmış veya parçalı kalıntıların incelenmesine katkı sağlayabilir. Ancak geleneksel yöntemlerin yerini tamamen alabilmesi için ek çalışma gerekiyor; sistemin şimdilik güçlü bir yardımcı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Ning, çalışmadaki veri kümesinin küçük olduğuna ve sistemin farklı çevre koşulları ile başka vücut bölgelerini içeren gerçek dünya senaryolarında daha fazla test edilmesi gerektiğine dikkat çekti. mHolmes’un sonuçlarının mahkemelerde kullanılabilmesi için örnekleme protokollerinin de oluşturulması gerekiyor.

Kaynak: Gizmodo