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  4. Bu yöntem ekmeği ilk günkü gibi taze ve çıtır çıtır yapıyor! 10 saniye suya tutun ve...

Bu yöntem ekmeği ilk günkü gibi taze ve çıtır çıtır yapıyor! 10 saniye suya tutun ve...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Sadece birkaç temel malzemeyle baştan çıkarıcı derecede gevrek, yumuşak ve sağlıklı ekmek yapabileceğimizi hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte evde yaptığınız ya da dışarıdan satın aldığınız ekmeği ilk günkü gibi taze taze nasıl saklayacağınızı biliyor musunuz?

Kendi ekmeğinizi yaptığınız için tebrikler! Kendiniz yapmanın pek çok faydasından biri içinde koruyucu olmamasıdır. Ancak dezavantajlardan biri, ekmeğin daha kısa bir raf ömrüne sahip olmasıdır. Neyse ki, hazinenizi saklamak için bazı seçenekler var, böylece onu daha uzun süre saklayabilirsiniz.

EVDE YAPILAN EKMEK NASIL SAKLANIR?

Evde kendi yaptığımız ekmeğin yaşama süresi daha fazla olur. Bakkaldan alınan ekmeklere bayatlamaya daha çabuk yol açarlar çünkü içlerinde daha fazla su vardır.

Ekmeği keserken düzgün olması için tırtıklı bıçak kullanılır. Ekmeğin kesilen kısmı bir parça alüminyum folyoya sarılır. Çevresi bir bezle sarılır. Mikrodalga saklamak için harika bir yerdir. Buzdolabına konan ekmeğin bayatlama süresi çok çabuktur.

Dışarıdan alınan dilimli ekmeği saklamak için alüminyum folyoya sarın, sonra da buzdolabı poşetine sarın ve saklayın. Bez yerin folyoya sarmak ekmeği daha uzun süre yumuşak tutar.

Ekmekliğin içine küçük bir kaseye tuz koyarsanız, tuz havanın bütün nemini ve bakterisini çeker.

Bir gün önce alınan ekmek ertesi gün hafif bayatlamışsa, önceden ısıtılmış fırına alüminyum folyoyla sararak 5 - 10 dakikada bırakılır. Ancak 1 saat içerisinde tüketilmesi gerekir.

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ODA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLMALI?

'Ekmeği oda sıcaklığında birkaç gün sıkıca sarılmış halde saklayın', ekmek tariflerinde sık kullanılan son adımdır. Peki oda sıcaklığı ne anlama geliyor?

Depolama amacıyla, yaklaşık 15 derece ile 26 derece arasındaki herhangi bir şey kabul edilebilir. Bundan daha düşük ve ekmek daha çabuk bayatlayacak; bundan daha yüksektir ve özellikle nemli koşullarda küflenebilir.

Ayrıca ekmeği karanlık ve aşırı ısınabilecek güneş ışığından uzak tutmak en iyisidir. Olası karanlık yerler arasında ekmek kutusu, dolap, çekmece, karanlık kiler veya şaşırtıcı bir şekilde fırınınız veya mikrodalganız (elbette kullanımda değilken) bulunur. Ayrıca ekmeği karanlık ve aşırı ısınabilecek güneş ışığından uzak tutmak en iyisidir. Olası karanlık yerler arasında ekmek kutusu, dolap, çekmece, karanlık kiler veya şaşırtıcı bir şekilde fırınınız veya mikrodalganız (elbette kullanımda değilken) bulunur.
Ancak tüm ekmeği bitiremeyecekseniz dondurmayı tercih edin.

BAGET EKMEKLER NASIL SAKLANIR?

Bagetler, pişirildikten sonra saatler içinde çıtır kabuğunu ve yumuşak iç kısımlarını kaybetmeleriyle ünlüdür. Peki bir günlük veya birkaç günlük bir bageti yenilemenin en iyi yolu nedir?

Şimdi size hem içini yumuşatacak hem de dışını çıtırlaştıracak bir numara veriyoruz: Ekmeği suya tutun! Evet, yanlış duymadınız.

Bageti su altında (sıcak veya soğuk, önemli değil) 10 ila 15 saniye tutun. Bagetin ucu kesilmişse, elinizden geldiğince ıslatmaktan kaçının.

Bageti fırın rafınıza yerleştirin, fırınınızı 150 dereceye ayarlayın. Fırınınıza ve ne kadar hızlı ısındığına bağlı olarak, bagetiniz yaklaşık 10 ila 20 dakika sonra eski çıtırlığına kavuşacaktır.

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