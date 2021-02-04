Bu yöntem ekmeği ilk günkü gibi taze ve çıtır çıtır yapıyor! 10 saniye suya tutun ve...

Kendi ekmeğinizi yaptığınız için tebrikler! Kendiniz yapmanın pek çok faydasından biri içinde koruyucu olmamasıdır. Ancak dezavantajlardan biri, ekmeğin daha kısa bir raf ömrüne sahip olmasıdır. Neyse ki, hazinenizi saklamak için bazı seçenekler var, böylece onu daha uzun süre saklayabilirsiniz.

EVDE YAPILAN EKMEK NASIL SAKLANIR?

Evde kendi yaptığımız ekmeğin yaşama süresi daha fazla olur. Bakkaldan alınan ekmeklere bayatlamaya daha çabuk yol açarlar çünkü içlerinde daha fazla su vardır.

Ekmeği keserken düzgün olması için tırtıklı bıçak kullanılır. Ekmeğin kesilen kısmı bir parça alüminyum folyoya sarılır. Çevresi bir bezle sarılır. Mikrodalga saklamak için harika bir yerdir. Buzdolabına konan ekmeğin bayatlama süresi çok çabuktur.

Dışarıdan alınan dilimli ekmeği saklamak için alüminyum folyoya sarın, sonra da buzdolabı poşetine sarın ve saklayın. Bez yerin folyoya sarmak ekmeği daha uzun süre yumuşak tutar.

Ekmekliğin içine küçük bir kaseye tuz koyarsanız, tuz havanın bütün nemini ve bakterisini çeker.

Bir gün önce alınan ekmek ertesi gün hafif bayatlamışsa, önceden ısıtılmış fırına alüminyum folyoyla sararak 5 - 10 dakikada bırakılır. Ancak 1 saat içerisinde tüketilmesi gerekir.