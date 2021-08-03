Bu yöntemleri kimse bilmiyor! Altı kararan ve pas tutan tencereleri ilk günkü parlaklığına kavuşturmak mümkün...

Çelik, emaye, teflon ya da bakır... Hepsi bir mutfağın demirbaşları. Lezzetli yemekler pişirirken size eşlik eden vefakar eşyalarınız. Gelin, tencerelerinizi ilk günkü hallerine nasıl getirebileceğinize birlikte bakalım.

DİŞ MACUNU-KARBONAT

Dişlerinizi temizlemek için kullandığınız diş macununu tencereleriniz için de kullanabileceğiniz aklınıza gelir miydi? Diş macunu ve karbonat güçlerini birleştirerek harika bir temizlik macununa dönüşüyor.

Malzemeler:

Diş macunu

2 yemek kaşığı karbonat

Yapılışı:

İki yemek kaşığı karbonat ve bir miktar diş macununu birbirine karışıp macun kıvamı alana kadar bir kaşık yardımıyla karıştırın

Ardından bu karışımdan tencereniniz altına sürüp bulaşık teli ya da süngerin sert kısmıyla tencereyi iyice ovalayın.

Sadece tencere altı için değil, tencerenizin etrafındaki ve içindeki kararmalar ya da yanıklar için de bu karışımı kullanabilirsiniz.

KARBONAT-TUZ-LİMON ÜÇLÜSÜ

Evde bulunan malzemelerle temizlik yapmak istediğinizde ilk akla gelen malzemelerden olan karbonat, limon ve tuz ile tencerelerinizi etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Malzemeler:

Karbonat

Tuz

Limon

Yapılışı:

Kararan ya da pas tutan tencerenizin altına kullanılmış bir limonu sürün ya da limonu sıkın.

Ardından üzerine karbonat ve tuz ilave edin.

Bulaşık teli ile tencerenizin altı parlayana kadar ovun.

Limon ve karbonat tepkimeye girecek ve yüzeyde oluşmuş oksitlenme ya da yağ tabakasını sökmenizi kolaylaştıracaktır.

Eğer evinizde bulaşık teli bulunmuyorsa bu iş için alüminyum folyo da kullanabilirsiniz. Alüminyum folyoyu elinizde rastgele sıkıştırıp bulaşık teli gibi girintili çıkıntılı bir hale getirerek aynı işlevi görmesini sağlayabilirsiniz.

TEK BAŞINA DEV KADRO: SİRKE

Kimyasal deterjanlar kullanmadan, evdeki malzemelerle temizlik düşünüldüğünde akla gelenlerden bir diğeri olan sirkeyi de tencere temizliğinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Malzemeler:

Sirke

Yapılışı: