'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan nişanlandı

İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan Bücür Cadı dizisinde Zeliş karakterine hayat veren genç oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile nişanlandı. Oyuncu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına, “Yaşadığım en güzel mutluluk. Tüm sevdiklerimizin şahitliğinde biz sözümüzü verdik. Allah tamamına erdirsin” notunu düştü.

Çocuk oyuncular büyüdü

Efsane film Kapıcılar Kralı'nda Seyyid'in oğlu rolünde İbram karakterini canlandıran Hüsnü Yıldız'a bir de şimdi bakın.

Hüsnü Yıldız, gerçekte de filmin geçtiği apartman görevlisinin oğludur.

ATV'de yayınlanan 2000'li yıllara damga vuran Aliye dizisinin küçük yıldızı Ayşe'ye hayat veren Su Dura kocaman kız oldu.

İşte 17 yaşındaki Su Dura'nın şimdiki hali.

2008-2011 yılları arasında Kanal D'deki 'Aşk-ı Memnu'da 'Bülent Ziyagil'i oynayan Batuhan Karacakaya (20) geçen hafta Bodrum'da sevgilisiyle görüntülendi.

Bir zamanların çocuk yıldızı Batuhan Karacakaya mankenleri aratmayan kaslı vücudu ve havasıyla genç kızların dikkatini çekti.

Batuhan Karacakaya en son 'Diriliş Ertuğrul'da 'Dündar' karakterini canlandırmıştı.

11 yaşında 'Aşk'ı Memnu'daki Batuhan...

Sihirli Annem bir dönem ekranların fenomen dizisiydi. O dönem küçücük olan dizinin çocuk yıldızları büyüdüler.

Dizide Ceren'in sevgilisi rolünde olan Kerem bakın şimdi ne halde?

1992 yılında İstanbul'da doğan Michelle Cedolini, Sihirli Annem'den sonra bir daha ekranlarda görünmedi, kendine daha farklı bir hayat seçti.

Galatasaray Üniversitesi'nin bitiren Michelle Cedolini tam 4 dil biliyor.

Büyük firmalarda stajlar yaptıktan sonra, bitirdiği Galatasaray Üniversitesi'ne araştırma görevlisi olarak geri döndü.

Çağan Irmak'ın 2005 yılında vizyona giren 'Babam ve Oğlum' filmindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ege Tanman, 19 yaşında bir delikanlı oldu.

Türk halkı Ege Tanman'ı filmdeki boyundan büyük oyunculuğuyla tanıdı.

Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle bir çok kişinin gönlünde tahta kurdu.

Ardından, 2008'de Çocuk isimli filmde Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolleri paylaştı.

2007-2010 yılları arasında Bez Bebek dizisinde yer aldı. Şubat dizisinde 3 bölüm oynamıştır.

Leyla ile Mecnun dizisi ile de karşımıza çıktı.

Ve işte Ege'nin şimdiki hali...

1999 yılında doğan Birsu Demir'i birçok kişi 'Alemin Kıralı' dizisi ile tanımıştı.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan genç kızın şimdiki hali görenleri şaşırtıyor