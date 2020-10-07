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'Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan nişanlandı

07.10.2020 15:27 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile nişanlandı. Nakkaştepe’de aile arasında düzenlenen törenle evliliğe ilk adımı atan çiftten Erdoğan, Instagram hesabında nişandan bir kare paylaştı.

İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan Bücür Cadı dizisinde Zeliş karakterine hayat veren genç oyuncu Merve Erdoğan, müzisyen Mert Carim ile nişanlandı.

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Oyuncu Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına, “Yaşadığım en güzel mutluluk. Tüm sevdiklerimizin şahitliğinde biz sözümüzü verdik. Allah tamamına erdirsin” notunu düştü.

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