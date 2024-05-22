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  4. SON DAKİKA | Barış Boyun İtalya'da yakalandı! 'Daltonlar' çetesine Avrupa'da büyük darbe: 19 kişi gözaltında

SON DAKİKA | Barış Boyun İtalya'da yakalandı! 'Daltonlar' çetesine Avrupa'da büyük darbe: 19 kişi gözaltında

22.05.2024 11:43
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Son dakika haberi: Daltonlar' çetesinin lideri olarak bilinen ve kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Organize suç örgütü lideriyle birlikte 19 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Barış Boyun İtalya'da yakalandı! 'Daltonlar' çetesine Avrupa'da büyük darbe: 19 kişi gözaltında

Son dakika: Organize suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı. İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 kişinin gözaltına aldığı bildirildi. İşte detaylar...

19 KİŞİ GÖZALTINDA

İtalyan Polisinden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

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Açıklamada, gözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

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BARIŞ BOYUN VİTERBO'DA YAKALANDI

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi. Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

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Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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barış boyun
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