Özgür Özel'e çok ağır ifadeler! MHP'liler ateş püskürdü: "Botokslu Özgür, aşağılık müfteri, ikiyüzlü, sende omurga yok"

Türkiye'de seçimsiz bir döneme girilmesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi parti liderlerini ziyaret etmesi siyasette 'yumuşama, normalleşme' süreçlerini gündeme getirdi. Özel ile Bahçeli'nin görüşmesi de geniş yankı uyandırmıştı. Ancak dün Mecliste saatler arayla yaşanan atışma sonrası MHP'liler adeta küplere bindi. Yönter, Özel'in kastettiği MHP'lilerin kendisi ile Edip Semih Yalçın olduğunu "Özgür isimli aşağılık bir müfterinin dünkü grup toplantısında “MHP’deki o ikili” diyerek şahsımı ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın’ı ima ve işaret ettiği anlaşılmaktadır" ifadeleriyle dile getirdi.

ÖZEL'İN SİNAN ATEŞ ÇIKIŞI MHP'NİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Bahçeli'nin kendisine yönelttiği 4 soruya grup toplantısında değinen Özel, "Sayın Bahçeli, size bu soruları yazan o arsız metin yazarları var ya şu dört soruya cevap versinler bakalım" deyip MHP'den iki kişiyi kastederek Sinan Ateş cinayeti üzerinden sert tepki göstermişti. MHP genel başkan yardımcıları ve İstanbul milletvekilleri Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter'den ağır ifadelerin bulunduğu paylaşımlar geldi.

"MÜRAİ ÖZGÜR'ÜN GERÇEK VE ÇİRKİN YÜZÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ"

Semih Yalçın ssoyal medya hesabından Özel'e yanıt verirken şu ifadeleri kullandı:

"Sahteci ve siyaset kalpazanı CHP'nin estirmeye çalıştığı suni dostluk ve uyum havası çabuk dağıldı. Yalancı bahar pek kısa sürdü. Takke düştü, kel göründü. Mürai Özgür'ün gerçek ve çirkin yüzü, grup toplantısında gözler önüne serildi. İftiracı ve yalancı Özgür'ün son orta oyununu seyrettik. "İşte sen busun Özgür Özel." dedik.

"ŞİMDİDEN O KOLTUKTA SIRITMAYA BAŞLADIN"

Özgür Efendi, yerel seçim rüzgârından esinlenip hayallere kapılarak kibrin, enaniyetin çukuruna çok erken düştün. Şimdiden o koltukta sırıtmaya başladın. Sahte diyalog ve siyasi uyum masken çabuk indi. Büründüğün kuzu postundan çıkıp nasıl bir sırtlan olduğunu gösterdin. Lakin, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin hakikati yansıtan çarpıcı sorularının ağırlığı altında ezildin. Lafazanlık ve mugalata yaptın ama PKK'lılarla işbirliğinin, teröristlere yoldaşlığının üzerini örtemedin.

"BİZDEN SÖZ EDERKEN SESİN DE TİTRİYOR DİZLERİN DE"

Özgür özel, millete hesap vermen gereken sorularla karşılaşınca saldırganlaşıyor, topu taca atıyorsun. Yavuz hırsız misali ev sahibini suçlu çıkarıyor, suçunu bastırıyorsun. Yüzlerce askerimizin, binlerce vatandaşımızın katilleri ile birlikte siyaset yaparak MHP'ye ayar vermeye cüret edince bütün pisliklerin ortaya çıkıyor. Bizden söz ederken sesin de titriyor dizlerin de... Gözlerin yuvalarından fırlıyor, kaşların oynuyor...

"CHP'NİN BAŞINA GEÇİRİLEN HADSİZ"

Aziz milletimize saygıyla ilan ediyoruz: Siyasi varlığını PKK'nın siyasi kanadına borçlu olan CHP'nin başına geçirilen bir hadsizin, bize ahkâm kesmesine izin vermeyiz. Bazı boşboğazlardan aldığı yanlış tüyolarla bize laf yetiştirmeye çalışan Özgür Özel'e her hadsizliğinde çarçabuk haddini bildiririz."

YÖNTER: TEDAVİN ZOR ECZACI ÖZGÜR

**Bir bu kadar sert bir açıklama da İzzet Ulvi Yönter'den geldi. Özel'in kastettiği MHP'lilerden birinin kendisi olduğunu ifade eden Yönter'in sert açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerden, Özgür isimli aşağılık bir müfterinin dünkü grup toplantısında “MHP’deki o ikili” diyerek şahsımı ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın’ı ima ve işaret ettiği anlaşılmaktadır… Eczacı Özgür, karın ağrını ve kuyruk acını biliyoruz, fakat iflah olmaz bir vaka olduğun için tedavini de zor görüyoruz… Sayın Genel Başkanımızın şamar gibi yüzüne inen sorularına misilleme yapıp sen de dört soru sormuşsun…Çünkü kaçacak yerin kalmadı, bölücülerin elini eteğini öpecek kadar diptesin…

ÖZEL'İN İDDİASINA YANIT VERDİ

Özgür, ya dinle ya da not al: Liderimiz, yaptığı ve yapacağı tüm konuşmaları, yayımladığı tüm mesajları bizzat kendisi hazırlar, bu esnada danışmanlarından bazı konularla ilgili araştırma yapmasını isteyebilir…Bu herkesin bildiği, senin gibi cahillerin inkar ettiği bir hakikattir…Böyle bir meseleyi konuşmak inanılması çok zor bir seviyesizliktir…Yani ne benim ne de Semih Beyin konuşma metinlerine dahli görülmüş şey değildir…Bu bir…Demekki senin kulağına bir şeyler üfleyenler seni keklemişler…Dümene gelmişsin, tuzağa düşmüşsün, işbirlikçilerini tekrar gözden geçirmende fayda olduğu kanaatindeyim…Bu iki…Kaldı ki Sayın Genel Başkanımızın kesip attığı tırnak bile sana on gömlek fazla gelir…

"İDDİALARINI İSPAT ETMEZSEN, ALÇAKSIN, AHLAKSIZSIN, ŞEREFSİZSİN, NAMUSSUZSUN"

Diğer yandan, en küçük ilgi ve alakamızın söz konusu dahi olmadığı bahse konu cinayet iddianamesiyle ilgili dün soru kalıbı içinde telaffuz ettiğin iddialarını ispat etmezsen, alçaksın, ahlaksızsın, şerefsizsin, namussuzsun! Daha sana ne diyelim…Hodri meydan…Bu da üç…Sende utanma yok ki! Sende omurga yok ki! İşin özünde sende hiçbir şey yok, ama CHP’nin Genel Başkanısın…Yazık, günah, ayıp… Senin gibi müptezellerin varlığı bile Türk siyasetinin mahvı perişanlığına en açık delildir…Sen Ülkücü düşmanısın, MHP düşmanısın, kimlerle iş tuttuğun cümle alemin de malumudur…Müfteriliğinin hukuki bedelini inşallah ödeyeceksin…

"BOTOKSLU ÖZGÜR"

Botokslu Özgür haydi bak dalgana…

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel dün Bahçeli'den saatler sonra yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"Bana dört tane anormal soru sormuş. Ben ona saat sormayınca o bana soru sormuş. 4 tane soruyu okumaya utanırım. Sorular, CHP'nin ülkenin kurucu partisinin CHP gibi Türkiye İttifakı diyen bir partinin genel başkanına sorulacak sorular değil. Ben bu soruların kime sorulacağını biliyorum da ben bu seviyeye inmek istemiyorum.

Soruların içerisinde 'Kürdistan kurulsun mu ne diyorsun? Böyle şeyler var. Sayın Bahçeli, dönmüş bunları prompterdan okumuş. Ben o promptera bunları kimin yazdığını biliyorum. O meşhur, ikili var ya MHP örgütünün illallah dediği ikili. Gerçek MHP'lilerin tüylerini diken diken yapan ikili. MHP'de metinleri yazan gece bir elinde telefon bir elinde bardak tweetler atan o birisiyle 'Meclis'in uzman çavuşuyum' deyip de uzman çavuşa bile verdiği sözleri tutmayan o birisi var ya o ikisi dört tane soru yazmışlar promptera. Sayın Bahçeli'ye 'oku bakalım Özgür Özel cevap versin'. Ben o dört soruyu okumam da Sayın Bahçeli, size bu soruları yazan o arsız metin yazarları var ya şu dört soruya cevap versinler bakalım. Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş cinayeti iddianamesine nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır? Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir ismin sokak ortasında ölümünden sonra kimse tweet atmayacak, cenazeye gitmeyecek, taziye bildirmeyecek diyen hangi ikisidir? İran Cumhurbaşkanının ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanmalıdır diye bugün promptera yazanlar, Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken bu ikisinin bu sisteki payı nedir? Yoksa bu sisin kendisi bizatihi bu ikisi midir? Bu dört soruyu cevaplayın, benim dört soruya bakarız. Sayı Bahçeli, CHP bir siyasi davaya 'siyasi' diyor diye normalleşmeye bir şey olmaz ama Türkiye normalleşecekse sokak ortası cinayetlerine kimse sahip çıkmayacak. Türkiye normalleşecekse hiçbir siyasinin böylesi bir durumda sorgulanmasının, yargılanmasının önünde kimse kalkan olmayacak. Türkiye normalleşecekse, MHP normal bir siyasi çizgide kalacaksa bu ayıptan MHP de kurtulacak, Türkiye de kurtulacak."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





