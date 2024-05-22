Tüm Türkiye Sıla'yı konuşuyor! '12.8 milyon liralık bursla Harvard Üniversitesi'ni kazandı'

sınıf öğrencisi Sıla Nur Yorulmaz, Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldı. Sıla Nur Yorulmaz, Harvard'tan yıllık 88 bin dolarlık tam burslu erken kabul aldı.

Sıla Nur Yorulmaz, kuantum kaos üzerine bir makale yazdı ve çok amaçlı insansız hava aracı tasarımı yaptı. Karbondioksit emilimini maksimize eden filtre üzerine de çalıştı. Harvard Üniversitesi, Sıla Nur Yorulmaz'a yıllık 88 bin dolar (2 milyon 833 bin TL) burs vereceği, ayrıca ekstra masraflar için 2 bin dolar ek ödeme yapacağı öğrenildi.

SİNEM DEDETAŞ'TAN TEBRİK

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da Sıla Nur Yorulmaz ile ilgili bir paylaşım yaptı. Dedetaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi Fizik Proje 12. sınıf öğrencisi Sıla Nur Yorulmaz’ı tanıştırmak istiyorum.

12.8 milyon liralık tam bursla Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü’nü kazanan Sıla, Harvard Üniversitesi’ni akademik bursla kazanan Türkiye'deki 6 öğrenciden biri.

Kuantum bilgisayarı, havacılık ve uzay teknolojileri alanında çalışmalarını devam ettiren Sıla, Üsküdar Belediyesi kısmi sponsorluğunda yapımı gerçekleşen ÜSKÜDAR İHA'nın da yazılımını gerçekleştirdi.

Kendisi ile tanışmak, sohbet etmek beni çok mutlu etti. Bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyor ve onu yanaklarından öpüyorum."

LİSEDE DE BURSLU OKUDU

Öğretmen anne ve babanın tek çocuğu olan Sıla, ilk ve ortaokulu Bursa'da okudu. Üsküdar Amerikan Lisesi'ni kazanınca annesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. UAA'da da burslu okudu. Sıla, "3 yıldır UAA ARC'nin organizasyon ekibinin başındayım. STEM & Buds organizasyonunda ortaokul öğrencilerine mentörlük yaptım. Maddi imkânları kısıtlı öğrencilere Türkçe ve matematik dersi verdim." dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KATKI SAĞLADI

Sıla, fizik profesörü ile kuantum kaos üzerine araştırma yaptı. Bu araştırmaya dayanan bir makale yazdı. BİLSEM'de insansız hava aracı tasarımı ve karbondioksit emilimini maksimize eden filtre çalışmaları gerçekleştirdi. Mezun olduktan sonra kuantum bilgisayarlar üzerine araştırmalar yapmayı hedefliyor. Kuantumun potansiyelini insanların hayat kalitesini artırmak için kullanmak istiyor.

Sıla, "Üsküdar Amerikan öğrencisi olmak hem akademik hem de sosyal olarak avantaj sağladı. İlgi alanlarımı keşfetmemi sağlayan kulüpler ve etkinlikler beni hayatla iç içe bir birey yaptı. Öğretmenlerime ve yurt dışı üniversite danışmanlarıma minnettarım." dedi.





