Bücür Cadı'nın Zeliş'inin son hali şaşkına çevirdi! Çocuk yıldızın değişimini görenler inanamadı

1999 ve 2000 yılları arasında ekranlarda yayınlanan Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş rolüyle hafızalara kazınmayı başaran Merve Erdoğan'ın son hali şoke etti. Dizide sihirli güçleri ve burnuyla yaptığı hareketiyle dikkat çeken çocuk yıldız şimdilerde 32 yaşında.

22 Haziran 1991 yılında Niğde'de doğan Merve Erdoğan, hem lise hem de üniversitede tiyatro bölümünü okudu.

Merve Erdoğan, Bücür Cadı dizisinde çocuk başrol oyuncusu olarak ilk kez ekranlara çıktı.

ÇOCUK YILDIZIN DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Çocuk yıldız Merve Erdoğan büyüdü ve evlendi.

Şimdilerde 32 yaşında olan Merve Erdoğan'ın değişimi şaşırttı.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu, Arka Sıradakiler ve Sevdaluk gibi farklı dizilerde de oynamıştı.

Erdoğan, son olarak TRT1'de yayınlanan Tövbeler Olsun'da da rol aldı.

2020 yılında rol arkadaşı Mert Carim ile evlendi.

Çiftin Zehra Mercan isminde bir kız bebekleri oldu.



